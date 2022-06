Sony lancia il nuovo PlayStation Plus: ecco le novità di Essential, Extra e Premium [VIDEO]

Oggi Sony lancia il nuovo PlayStation Plus, servizio in abbonamento che offre ai giocatori numerosi vantaggi. Vantaggi che si traducono in una grande quantità di giochi PS4 e PS5 scaricabili sulla propria console e in nuove funzionalità, tra cui la riproduzione dei giochi tramite streaming nel cloud e la possibilità di accedere alle demo dei titoli più popolari.

Ci sono però molti dubbi da chiarire: cosa cambia per gli attuali abbonati? Conviene passare a un altro piano d'abbonamento per accedere ai nuovi vantaggi offerti dal Plus? Oggi proviamo a dare una risposta a tutte queste domande.

PlayStation Plus: ora disponibili tre nuovi piani d'abbonamento



Fondendo PlayStation Plus e PlayStation Now in un unico servizio, Sony propone ora tre diversi piani d'abbonamento: Essential, Extra e Premium.

Gli attuali abbonati PlayStation Plus accedono automaticamente al piano Essential, mantenendo tutti i vantaggi già disponibili e pagando la stessa tariffa di sempre. Questo significa che gli utenti continueranno ad accedere ai giochi mensili per PS4 e PS5, al multiplayer online, agli sconti esclusivi del PlayStation Store e all'archiviazione dei salvataggi nel cloud. Gli utenti PlayStation Now passeranno invece al piano Premium, in maniera automatica.

Dopo la conversione al piano Essential sarà possibile abbonarsi al piano Extra o a quello Premium. Basterà pagare la differenza di prezzo tra il piano esistente e quello a cui si vuole passare, in base al tempo rimasto prima del prossimo pagamento.

Coloro che sceglieranno il piano Extra otterranno gli stessi vantaggi del piano Essential, ma accedono anche a un nuovo Catalogo che include fino a 400 giochi per PS4 e PS5. Tra questi titoli troveremo 'pesi massimi' quali Assassin's Creed Valhalla, Red Dead Redemption 2, Demon's Souls e Marvel's Spider-Man - c'è anche Miles Morales. In questo caso i prezzi, naturalmente, sono un po' più alti: €13,99 ogni mese, €39,99 ogni 3 mesi o €99,99 ogni 12 mesi.

Il piano Premium è invece quello più "lussuoso" e, probabilmente, l'opzione migliore per gli utenti più nostalgici. Oltre ai vantaggi del PlayStation Plus Essential e Extra, il livello Premium offre l'accesso al Catalogo dei classici, una raccolta di oltre 340 titoli per PS1, PS2, PS3 e PSP.

Parliamo di giochi come Tekken 2, Jak 3, Ratchet & Clank e molti altri. Alcuni titoli selezionati potranno essere scaricati e installati sulla propria console, mentre altri potranno essere riprodotti su console e PC tramite streaming nel cloud. Con Premium è inoltre possibile accedere alle versioni di prova dei titoli di maggior successo, versioni limitate nel tempo. I prezzi di questo piano sono i più alti: €16,99 ogni mese, €49,99 ogni 3 mesi o €119,99 ogni 12 mesi.

E cosa ne sarà dei giochi mensili? Gli attuali abbonati, e dunque gli utenti del piano Essential, continueranno ad avere la possibilità di ottenere nuovi titoli selezionati per PS4 e PS5 all'inizio di ogni mese. Per quanto riguarda gli utenti Extra e Premium, questi riceveranno ulteriori giochi a metà di ogni mese, tramite un aggiornamento del catalogo.