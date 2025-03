PlayStation e KitKat per la Pasqua 2025: uova a tema Astro Bot e PS5 in palio

Anche quest'anno gli amanti dei videogiochi troveranno una dolce sorpresa tra gli scaffali dei supermercati: un uovo di Pasqua brandizzato PlayStation. Anche quest'anno, Sony Interactive Entertainment Italia collabora con KitKat per un uovo di cioccolato dedicato al suo brand.

Il tema di quest'anno vede inevitabilmente protagonista Astro Bot, mascotte PlayStation e volto dell'omonimo platform che ha ottenuto il riconoscimento di Gioco dell'Anno 2024.

PlayStation + KitKat: le novità della Pasqua 2025

Le uova PlayStation, disponibili al prezzo consigliato di 9,49 euro , saranno proposte in due varianti: la classica al cioccolato al latte e la versione al caramello. Il packaging celebra Astro Bot, esclusiva PS5 che, come anticipatovi, ha conquistato critica e pubblico guadagnandosi il premio più ambito dell'industria videoludica, quello del GOTY ai The Game Awards 2024.

All'interno di ogni uovo ci sarà un KitKat Bunny e un voucher per riscattare una settimana gratuita di PlayStation Plus Premium, il 'tier' più ricco tra i tre offerti per il servizio di Sony. Ricordiamo che il piano Premium offre, oltre a tutti i vantaggi di Essential ed Extra, l'accesso ad un catalogo di titoli classici ed esclusive versioni di prova dei giochi più recenti.

Come per l'edizione dello scorso anno, anche questa volta PlayStation lancia un concorso per tutti coloro che acquisteranno l'uovo di Pasqua realizzato con KitKat. Nel dettaglio, "fino al 31 maggio 2025, acquistando un uovo firmato KitKat e PlayStation, potrete partecipare al concorso per provare a vincere una console PlayStation 5 e una copia fisica del gioco Astro Bot [...]".

Per aggiudicarsi entrambi i premi occorrerà scovare il Golden Ticket a forma di Astro Bot all'interno dell'uovo - un chiaro omaggio al biglietto d'oro di 'Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato'.