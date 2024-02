PlayStation + KitKat: abbonamenti a PS Plus nelle uova di Pasqua. Anche dieci PS5 in palio

In vista delle festività pasquali, Sony Interactive Entertainment Italia ha annunciato un'esclusiva partnership con Kit Kat per realizzare la prima collezione di uova di Pasqua brandizzata PlayStation. Oltre ad essere decorate con l'iconico marchio gaming, le uova conterranno delle esclusive sorprese dedicate ai videogiocatori: si parla di sottoscrizioni a PlayStation Plus e, per i più fortunati, la possibilità di vincere una nuova PS5 Slim.

Come vincere una PS5 Slim con PlayStation e KitKat

Come annunciato anche sul PS Blog, le uova di Pasqua a tema PlayStation prodotte da KitKat saranno disponibili al pubblico al prezzo consigliato di 8,49 euro. Nei supermercati sarà possibile trovare due varianti: una al cioccolato al latte, con inclusioni di wafer croccante, e una al caramello, "un gusto sempre più amato, soprattutto dai più giovani". Il packaging di ogni uovo richiamerà l'estetica dei due brand protagonisti di questa collaborazione.

E per quanto riguarda la sorpresa? All'interno delle uova sarà possibile trovare un KitKat Bunny, il classico coniglietto di cioccolato e wafer del brand del gruppo Nestlé, e un voucher. Quest'ultimo darà accesso ad una sottoscrizione a PlayStation Plus Premium, dalla durata di una settimana.

Ricordiamo che, da quasi due anni, il servizio di PlayStation offre tre diversi piani d'abbonamento e quello Premium rappresenta, per l'appunto, l'opzione più ghiotta. Nello specifico, oltre ai vantaggi offerti dai piani Essential ed Extra, PS Plus Premium garantisce l'accesso ad un catalogo di giochi classici e ad esclusive versioni di prova dei titoli più recenti. C'è inoltre la riproduzione dei giochi in streaming nel cloud PS5 e l'accesso al catalogo Sony Picture.