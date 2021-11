PlayStation Direct apre in Europa: acquistare una PS5 sarà più semplice

Da oggi i videogiocatori residenti in Germania hanno ufficialmente accesso a PlayStastion Direct, il negozio online tramite il quale Sony Interactive Entertainment vende i suoi prodotti di punta, tra cui le console della gamma PlayStation. Per gli utenti europei si tratta di una vera svolta: grazie al marketplace di Sony, i giocatori avranno una chance in più per acquistare la ricercatissima PS5, 'vittima' dello shortage di componenti e, soprattutto, dei bagarini.

Sony PlayStation porta il suo negozio online in Germania. E in Italia?

Il marketplace noto come PlayStation Direct è stato lanciato originariamente nel 2019 negli Stati Uniti. Lo scorso maggio Sony Interactive Entertainment aveva annunciato l'arrivo del negozio online in Europa, con la Germania in pole position.

Ecco dunque che, su Twitter, SIE ufficializza il debutto di PlayStation Direct in terra teutonica e anticipa l'imminente lancio del servizio in altri paesi del Vecchio Continente: i prossimi sono Regno Unito, Francia, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo. Manca ancora una data specifica, ma sappiamo che il negozio aprirà le sue porte virtuali "prossimamente". Purtroppo l'Italia non è mai stata menzionata, ma ci aspettiamo buone notizie nell'imminente futuro.

PlayStation’s online store expands to Europe!



Starting today with it's official launch in Germany, with the UK, France, Belgium, Netherlands and Luxembourg launching soon.



Stay tuned for more details on the UK launch. pic.twitter.com/2GHPLeQMjY — PlayStation UK (@PlayStationUK) November 8, 2021

Come suggerisce il nome stesso dello store, PlayStation Direct è un canale di vendita diretta attraverso cui Sony può controllare la distribuzione dei suoi giochi, accessori e console nel territorio statunitense e, da qualche ora, in quello europeo. Ne guadagnano anche i clienti stessi, che in questo modo possono acquistare più facilmente i prodotti targati Sony PlayStation, senza dover attendere l'arrivo di nuove scorte presso i rivenditori di terze parti.

Ciononostante, va detto che i clienti americani non hanno avuto vita più facile: anche negli Stati Uniti - dove PlayStation Direct è online da circa due anni - gli utenti hanno avuto difficoltà a reperire una PS5 al prezzo di listino (€499, €399 per il modello Digital). Gli americani, proprio come noi italiani, si sono dunque scontrati con gli onnipresenti scalper, arrivando al punto da spendere fino a 800 euro per ricevere a casa la console next-gen.

In questo momento, il catalogo tedesco di PlayStation Direct vede la presenza delle console PS5, ma, senza troppe sorprese, non ci sono ancora unità disponibili all'acquisto. I clienti possono però ordinare i controller DualSense (anche nelle varianti Midnight Black e Cosmic Red), gli headset Pulse 3D, gli abbonamenti PlayStation Plus e alcuni giochi esclusivi.