PS5: Sony presenta due nuove colorazioni per il controller DualSense

Chi desidera ardentemente una versione nera dell'introvabile PlayStation 5 dovrà pazientare ancora un po'. In compenso, il DualSense riceve le sue prime varianti colorate: il controller next-gen sarà presto disponibile nelle colorazioni Cosmic Red e Midnight Black.

Sì, avete letto bene, finalmente potrete avere un DualSense completamente nero senza dover acquistare una cover personalizzata. Diamo uno sguardo ravvicinato alle due nuove colorazioni, in arrivo il prossimo mese, e sentiamo cosa hanno da dire i designer di Sony.

DualSense: arrivano le versioni Midnight Black e Cosmic Red

Oltre alla classica colorazione bianca, già disponibile alla vendita, il controller DualSense accoglie due colorazioni a dir poco accattivanti. Come spiega Isabelle Tomatis di SIE, la nuova versione Midnight Black "è caratterizzata da due tonalità di nero leggermente diverse" ed è decorata con dettagli in grigio chiaro "che rappresentano lo spazio quando lo osserviamo di notte". Anche per la colorazione Cosmic Red è stato scelto il tema spaziale e, in questo caso, il design nero e rosso è "ispirato alle vivaci e uniche sfumature di rosso tipiche del cosmo".

In occasione del reveal, alcuni designer di Sony Interactive Entertainment sono intervenuti per condividere ulteriori dettagli sulla scelta dei nuovi colori del DualSense. Secondo Leo Cardoso, le due colorazioni "dovevano richiamarsi tra loro, ma anche mantenere un'affinità con il controller wireless DualSense e la console PS5". Da qui la scelta del tema della galassia, che Cardoso definisce "la naturale evoluzione del design originale".

Dal team di design di SIE arriva anche l'opinione di Satoshi Aoyagi, che parla della "delicata tonalità di blu" che accomuna le colorazioni Midnight Black e Cosmic Red. "Anche nei colori del controller wireless DualSense originale è presente una tonalità di blu, grazie alla quale tutti e tre i colori si abbinano perfettamente. Inoltre, i colori e i dettagli dei tasti del controller sono stati pensati appositamente per completare i nuovi colori".

I controller DualSense Midnight Black e Cosmic Red saranno disponibili a partire dal prossimo mese. La data esatta, spiega Sony, dipenderà dal paese: gli utenti dovranno verificare l'eventuale disponibilità presso i punti vendita locali. Sul sito ufficiale di PlayStation trovate ulteriori informazioni sui due nuovi colori del controller wireless.