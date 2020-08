PlayStation 5 supporterà i gamepad PS4, ma solo per i giochi per PS4

Il lancio di PlayStation 5 è ormai imminente e naturalmente il nuovo controller DualSense rappresenta uno dei motivi di maggiore interesse dell'offerta di nuova generazione. Adesso si apprende che PS5 supporterà anche i vecchi gamepad per PS4, ma che questi ultimi potranno essere usati solo con i giochi nativamente sviluppati per PS4 e non con quelli PS5.

"DUALSHOCK 4 funziona con i giochi per PS5? No, riteniamo che i giochi per PS5 debbano sfruttare le nuove funzionalità che stiamo apportando alla piattaforma, tra cui le funzioni del controller wireless DualSense" si legge infatti sul blog PlayStation. "Il controller wireless DUALSHOCK 4 e i controller gamepad PlayStation ufficiali di terze parti funzioneranno con i giochi per PS4 supportati" si legge ancora.

Non c'è una lista dei giochi supportati da DualShock 4, mentre i volanti, le levette in stile arcade e le levette di volo originariamente progettati per PS4 funzioneranno anche su PS5. Questo vale anche per le cuffie wireless con microfono Platinum e Gold, nonché le cuffie di terze parti che si collegano tramite porta USB o jack audio. PS Move e il controller di mira PlayStation VR funzioneranno con i giochi per PS VR supportati su PS5. Anche PlayStation Camera funzionerà sulla nuova console: tuttavia in questo caso sarà necessario un nuovo adattatore che "verrà fornito gratuitamente agli utenti di PS VR. Ulteriori dettagli su come reperire l’adattatore verranno annunciati in un secondo momento".

Non si tratta di annunci sorprendenti per gli appassionati del mondo PlayStation, visto che anche i controller PS3 non funzionavano con i giochi PS4. Lo stesso criterio viene usato in casa Xbox, dove i controller di Xbox 360 non funzionano su Xbox One. Ciò cambierà però con la nuova Xbox Series X, con la quale sarà possibile usare i controller di Xbox One.

Mentre Microsoft non ha apportato significativi cambiamenti al controller di Xbox Series X rispetto alla precedente generazione, il nuovo DualSense per PS5 introdurrà nuovi trigger adattivi, un microfono integrato e una nuova tecnologia di feedback aptico.

Intanto, Sony fa sapere che giovedì 6 agosto alle 22:00 ora italiana ci sarà un nuovo State of Play che si concentrerà sulle novità sulla VR e sul futuro di PS4.