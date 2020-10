PlayStation 5: Sony può regolare la velocità della ventola sulla base dei dati raccolti

Sony userà raccolti in tempo reale per monitorare le temperature del sistema e applicare cambiamenti alla velocità di rotazione della ventola di PlayStation 5 tramite le patch di aggiornamento dei giochi e aggiornamento del firmware. Il sistema di raffreddamento della nuova console, quindi, non funzionerà in maniera statica, ma ci saranno cambiamenti nel corso del tempo sulla base di come i giochi useranno l'hardware.

Il raffreddamento di PlayStation 5 ha costituito una grande sfida per Sony, che ha dovuto provvedere a un consistente investimento per giungere all'avveniristica soluzione che avremo sulla console. All'interno di PlayStation 5 ci saranno una grossa ventola da 120 mm di diametro x 45 mm di spessore, un dissipatore di calore in rame che si comporterà come una camera di vapore e, per la prima volta per una console, il metallo liquido al posto della comune pasta termoconduttiva.

Ma non è tutto. Sony ha riprogettato il modo in cui il SoC di PS5 assorbe potenza, con frequenze per CPU e GPU che vengono variate dinamicamente a seconda del livello di complessità della scena di gioco da renderizzare. L'alimentatore, inoltre, fornisce un flusso stabile di potenza al SoC, ai componenti di sistema e alla ventola. A questi si aggiunge il sistema di regolazione dinamica della ventola tramite gli update ai giochi.

Sony raccoglierà informazioni sul comportamento dei giochi e su come impatteranno sull'hardware da ogni specifica console connessa a internet. Se, ad esempio, si renderà conto che Cyberpunk 2077 in certi casi provocherà il surriscaldamento eccessivo del sistema provvederà a una regolazione manuale della velocità di rotazione della ventola di PS5. Questo perché Sony è in grado di regolare la velocità della ventola tramite aggiornamenti firmware. Lo stesso potranno fare gli sviluppatori, con il rilascio di patch ad hoc.

In una recente intervista, Yasuhiro Ootori, responsabile della divisione Mechanical Design, ha fatto sapere che la console dispone di quattro sensori di temperatura che regolano la velocità della ventola. Tre di questi si trovano sulla scheda madre di PS5, mentre il quarto è posizionato all'interno del SoC. "In futuro verranno rilasciati giochi con caratteristiche diverse e verranno raccolti dati sul comportamento dell'APU per ogni gioco. Abbiamo un piano per ottimizzare il controllo della ventola sulla base di questi dati" ha detto Ootori.

Solo quando le prime unità di PlayStation 5 arriveranno nelle redazioni sarà possibile scoprire se Sony avrà fatto un buon lavoro, e come tutto questo influenzerà non solo sul raffreddamento del sistema, ma anche sulla sua rumorosità. Ricordiamo che PlayStation 5 sarà disponibile pubblicamente dal 12 novembre negli Usa e in altre nazioni, e dal 19 novembre in Europa, Italia inclusa. Ci saranno due versioni: Digital Edition, da 399 €, e con lettore ottico, da 499 €.

Abbiamo parlato dell'hardware di PlayStation 5 a proposito della presunta versione versione Slim e del teardown ufficiale.