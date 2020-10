Ci sarà una PS5 Slim? Sony non lo dice, ma lo fa intuire

Dopo i primi annunci legati principalmente ai suoi giochi, PlayStation 5 è stata protagonista del primo teardown ufficiale attraverso un filmato che ci ha permesso di scoprire qualcosa in più circa i componenti interni della 'grossa' console next-gen di Sony.

La macchina è stata smontata da Yasuhiro Ootori, responsabile della divisione Mechanical Design, che in un'intervista concessa a Nikkei ha svelato ulteriori dettagli in merito alla progettazione di PS5.

PlayStation 5 poteva essere più compatta e avere due ventole



Scambiando quattro chiacchiere con Nikkei, Ootori ha ribadito l'importanza del sistema di raffreddamento di PS5 e di come questo sia stato un fattore determinante per il design finale della console. Il nuovo SoC basato sulla tecnologia di AMD opera a una frequenza di clock molto elevata, il che porta le temperature a raggiungere valori di gran lunga superiori a quelli di PlayStation 4.

Per questo motivo Sony ha dovuto adottare un'unica ventola centrifuga con uno spessore di ben 45mm, oltre a dover optare per il metallo liquido come conduttore termico. Con una ventola così grande, Ootori e colleghi sono stati costretti ad aumentare le dimensioni della scocca, rendendo PlayStation 5 la console più grande del nuovo secolo.

Dalle dichiarazioni di Ootori facciamo però un'altra curiosa scoperta: PS5 avrebbe potuto contare su una scocca molto più compatta e sull'adozione di due piccole ventole per il sistema di raffreddamento. Alla fine è stata preferita la strada della ventola unica, che presupponeva una progettazione più semplice e costi sensibilmente ridotti.

Sony potrebbe sempre rivalutare l'opzione delle due ventole per un'ipotetica versione Slim della console. La compagnia giapponese non è estranea a questo tipo di operazione, avendo lanciato una variante più compatta per ogni piattaforma prodotta.

Tra due anni potremmo dare il benvenuto a una PS5 Slim con una o più ventole e, perché no, con la futura tecnologia a 5 nanometri di AMD.

PS5: e se fosse stata ancora più grande (e rumorosa)?

Molti utenti hanno criticato le dimensioni eccessive di PlayStation 5, eppure la nuova ammiraglia di Sony sarebbe potuta essere persino più ingombrante del 'bestione' che debutterà a novembre.

A proposito del TIM di PS5 basato sull'utilizzo del metallo liquido, questa soluzione ha permesso alla compagnia di contenere non solo i costi di produzione, ma anche di ridurre le dimensioni della console, paradossalmente. Optando per la tradizionale pasta termica, infatti, PlayStation 5 avrebbe avuto una scocca persino più grande di quella attuale e una ventola decisamente più rumorosa.

Come ha specificato lo stesso Ootori, l'adozione del metallo liquido rientrava nei piani di Sony già due anni fa, quando la configurazione e la forma stessa di PS5 non erano state ancora definite.