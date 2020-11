PlayStation 5 region free, ma senza supporto 8K al lancio

Buone e cattive notizie per i fan che aspettano con trepidazione l'arrivo nelle loro case di PlayStation 5. Arrivano dettagli sul blocco geografico, su PlayStation Now, sui dispositivi USB esterni, sul supporto alla risoluzione 8K e su molti altri aspetti della nuova console, tramite una lunga lista di FAQ pubblicata sul sito ufficiale di Sony PlayStation.

Dalla lunga lista di domande frequenti apprendiamo che i giochi per PS5 non sono bloccati a livello di area geografica, ovvero che la nuova console è region free. Questo vuol dire che sarà possibile acquistare, ad esempio, un gioco in versione giapponese o nordamericana e giocarlo sulla console acquistata in Europa.

PlayStation 5: supporto agli 8K futuristico

Meno entusiasmante la mancanza del supporto alla risoluzione 8K al lancio: "PS5 può essere collegata a un display 8K al momento del lancio e, in seguito a un futuro aggiornamento del software di sistema, sarà in grado di riprodurre risoluzioni fino a 8K, quando il contenuto sarà disponibile, con i software supportati" si legge infatti nella pagina sul sito di Sony PlayStation. Il che è per certi versi prevedibile, in considerazione del fatto che il supporto alla risoluzione 8K va considerato come futuristico. Per poterne beneficiare, infatti, servirà non solo il televisore adatto ma anche il contenuto compatibile con tale risoluzione.

PlayStation Now è invece già supportato da PS5, permettendo di giocare alcuni titoli tramite le risorse di cloud gaming di Sony. Tra le altre cose, esattamente come per PS4, è l'unico modo di giocare i vecchi titoli per PS2 e per PS3.

Ci sono restrizioni, invece, circa il gaming tramite le unità di archiviazione USB esterne: leggiamo, infatti, che "i giocatori non possono trasferire i giochi per PS5 su un’unità USB. Per il gioco, i titoli per PS5 devono essere memorizzati sull’unità SSD interna ad altissima velocità della console. Stiamo valutando la possibilità di consentire ai giocatori di archiviare (ma non di riprodurre) i giochi per PS5 su un’unità USB tramite un aggiornamento futuro". Al momento del lancio, i dispositivi esterni USB consentiranno quindi di eseguire giochi PS4 ma non PS5. Ovviamente possono essere usati per la gestione dei contenuti multimediali e per l'installazione degli aggiornamenti di sistema.

Periferiche USB come mouse e tastiere sono supportate a livello di sistema operativo di PS5, ma ovviamente la disponibilità all'interno dei giochi è determinata dalle scelte degli sviluppatori.