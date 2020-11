Halo 4 arriva su PC il prossimo 17 novembre

A un anno dal suo debutto originale, la versione PC della Master Chief Collection sarà finalmente completa, con il lancio di Halo 4 per PC previsto per il prossimo 17 novembre. Halo 4 è stato il primo gioco della celeberrima serie con Master Chief affidato a 343 Industries, dopo la separazione tra Microsoft e Bungie avvenuta nel 2007.

Halo 4: campagna single player completamente "rimasterizzata"

Halo 4 godrà di consistenti miglioramenti rispetto alla versione originale (arrivata su Xbox 360 nel novembre 2012) con una campagna single player completamente "rimasterizzata", secondo quanto fa sapere Microsoft. Dobbiamo dunque aspettarci una grafica migliore, ma anche una componente sonora adeguata agli standard moderni.

Halo 4 si può acquistare anche separatamente, oltre che all'interno della Master Chief Collection, in entrambi i casi tramite Microsoft Store. La quale è stata progressivamente completata da Microsoft nel corso del 2020 dopo l'iniziale rilascio di Halo Reach nel dicembre dello scorso anno. L'ultimo capitolo arrivato su PC è Halo 3, reso disponibile dalla scorsa estate.

Il 17 novembre, infine, Halo: The Master Chief Collection diventerà disponibile anche su Xbox Series X e Xbox Series S. Chi ha già acquistato la versione per l'attuale generazione riceverà gratuitamente l'upgrade per la nuova per effetto del supporto alla funzionalità Smart Delivery.