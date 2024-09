PlayStation 5 Pro verrà presentata domani? L'annuncio a sorpresa sul PlayStation Blog

Con un post sul PlayStation Blog, Sony ha annunciato a sorpresa una presentazione tecnica per domani alle 17:00 (ora italiana). La presentazione sarà tenuta da Mike Cerny e potrebbe mostrare la vociferata PlayStation 5 Pro.

Con un post sul PlayStation Blog, Sony ha annunciato del tutto a sorpresa una presentazione tecnica per domani martedì 10 settembre alle ore 17:00 italiane. La presentazione durerà solo 9 minuti e "si concentrerà su PS5 e sulle innovazioni nella tecnologia di gioco".

L'aspetto più interessante, però, è che tale presentazione sarà tenuta da Mark Cerny, Lead Architect di PlayStation 5. Ovviamente l'associazione è immediata: con tutta probabilità, domani assisteremo finalmente alla tanto vociferata presentazione di PlayStation 5 Pro.

A questo punto, non rimane che attendere le 24 ore che ci separano dall'evento per comprendere uno degli aspetti che più preoccupano il pubblico: il prezzo. Secondo quanto riportato da Jeff Grubb, il costo della nuova PlayStation potenziata potrebbe raggiungere i 700 euro, una differenza sensibile rispetto al modello standard.

Sarà interessante vedere le specifiche della nuova console però, poiché le voci circolate fino ad ora prospettano un salto importante in termini di performance. Secondo Moore's Law Is Dead prima, poi ribadito apparentemente da uno sviluppatore alla Gamescom di quest'anno, le prestazioni in ray tracing arriverebbero anche a triplicarsi su PlayStation 5 Pro.

Inoltre, laddove la CPU rimarrebbe praticamente invariata, la GPU dovrebbe fornire un miglioramento delle prestazioni complessive fino al 45%. Un ruolo fondamentale lo svolgerà Spectral Super Resolution, ovvero l'alternativa interna di Sony al DLSS di NVIDIA e al FSR di AMD.

Insomma, la nuova PS5 Pro dovrebbe garantire un'esperienza profondamente migliorata rispetto a PS5, con frame rate più elevati e stabili, e una qualità dell'immagine visibilmente superiore. Non resta che capire se la nuova console sarà all'altezza delle aspettative.