Destiny 2, Bungie svela il futuro dello sparatutto: due nuove espansioni nel 2025

Oggi, 9 settembre 2024, Bungie celebra il 10° anniversario di Destiny. Il primo capitolo della serie ha dato vita al sottogenere degli 'Shared World Shooter', un ambizioso ibrido tra sparatutto e MMO. Quando nel settembre 2017 è stato lanciato Destiny 2, Bungie ha migliorato perfezionato la sua formula di gioco e introdotto una valanga di contenuti attraverso corpose espansioni, fino ad arrivare a La Forma Ultima, l'add-on definitivo del secondo capitolo.

Come ben sappiamo, la software house che ha dato i natali a Halo (e non solo) non sta attraversando un periodo particolarmente roseo: proprio lo scorso agosto, la compagnia ha licenziato 220 dipendenti e ne ha ceduti altri 155 a Sony. Ciononostante, Bungie sembra ancora intenzionata a portare avanti il suo titolo di punta e, poche ore fa, ha parlato del futuro di Destiny 2 svelando tutti i dettagli del progetto Codename: Frontiers.

Frontiers inaugurerà l'Anno 11 di Destiny 2

Come comunicato ufficialmente da Bungie questo pomeriggio, dal 2025 Destiny 2 adotterà un nuovo modello di distribuzione di nuovi contenuti in-game.

Questa novità coincide con l'introduzione delle novità previste da Frontiers; sono in arrivo ben due espansioni "di medie dimensioni", che rispondono ai nomi di Codename: Apollo e Codename: Behemoth. I due futuri DLC introdurranno a loro volta "quattro importanti aggiornamenti gratuiti": il primo (Codename: Arsenal) verrà rilasciato nell'estate 2025, il secondo (Codename: Surge) nell'autunno 2025; il terzo major update arriverà al lancio dell'espansione Behemoth, ovvero nell'inverno 2025, mentre nella primavera 2026 avremo l'ultimo aggiornamento.

Di seguito la roadmap che riassume tutti gli aggiornamenti programmati da Bungie.

"Questa evoluzione mira a migliorare l'esperienza dei giocatori attraverso una nuova saga pluriennale, introducendo una storia non lineare, una maggiore innovazione sistemica e miglioramenti significativi alle attività di gioco principali e alle ricompense", si legge nel comunicato ufficiale. "I giocatori potranno contare su questo nuovo modello a partire da Codename: Apollo, un'avventura non lineare incentrata sui personaggi nonché la prima del nuovo modello di espansione, in uscita nell'estate del 2025".

Era il 9 settembre 2014: Destiny compie 10 anni

Nei prossimi giorni, tramite il suo sito ufficiale, Bungie condividerà maggiori dettagli sui contenuti delle prossime espansioni di Destiny 2. Per il momento, la software house è impegnata a festeggiare i 10 anni della sua serie sci-fi attraverso diverse iniziative.

Per cominciare, a partire da oggi i giocatori di Destiny 2 possono accedere a un nuovo set di armature - uno per ogni classe - ispirato ai design originali dei Guardiani del primo capitolo. "Questi set di armature possono essere trovati oggi intorno alla Torre nella Città Perduta ne Il Pallido Cuore".

C'è inoltre un nuovo titolo da conquistare completando vari obiettivi: per ottenere 'Leggenda', i giocatori dovranno "completare la campagna Leggendaria de La Forma Ultima, indossare il set di armature dell'anniversario durante le attività rituali, esplorare il Pallido Cuore per ottenere nuovi obiettivi e altro ancora". Gli utenti che otterranno il titolo 'Leggenda' entro il 24 settembre avranno la possibilità di acquistare in anteprima una riproduzione NERF dell'iconica arma Asso di Picche - il lancio ufficiale del prodotto è previsto per l'8 ottobre.

Tra le altre iniziative c'è Bungie 10 Year Destiny Art Blast, una vetrina online realizzata in collaborazione con ArtStation e che vede il coinvolgimento di 66 artisti.

"Per i Guardiani di tutto il mondo, il Destiny 10th Anniversary Art Show farà parte di un tour globale con stampe d’arte e dipinti, sculture di Spettri, oggetti di scena, merchandising in vendita e altro ancora", scrive Bungie. "Per maggiori dettagli sulle mostre d'arte che si terranno a Los Angeles, New York e Londra, visitare la pagina dell'evento".