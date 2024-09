PlayStation 5 Pro: nonostante il prezzo elevato, venderà come PS4 Pro secondo un analista

Ieri ha fatto molto discutere la presentazione di PS5 Pro, non solo per le sue performance sensibilmente migliorate rispetto alla PS5 Standard, ma anche per un prezzo nettamente più alto. La console, infatti, sarà disponibile dal 7 novembre in edizione digitale al prezzo di 799,99 euro.

Tuttavia, l'analista Piers Harding-Rolls di Ampere Analysis ritiene che la console potenziata di Sony seguirà un andamento simile a quello di PlayStation 4 Pro. Secondo quanto riportato dall'analista, la differenza di prezzo è tra il 40% e il 50% rispetto alla versione standard.

In realtà, nel caso dell'Europa, la differenza rispetto all'attuale PS5 è ben superiore. La console sarà venduta esclusivamente in edizione digitale, a cui bisognerà aggiungere altri 100 euro nel caso in cui si volesse acquistare il lettore ottico, per un totale di circa 900 euro.

Per tale ragione, prenderemo in considerazione il costo di PlayStation 5 Slim Digital venduta attualmente al prezzo di 449,99 euro. Rispetto a questa, PS5 Pro costa circa il 78% in più, una differenza molto più ampia rispetto a quella tra PS4 Slim e PS4 Pro.

PS4 Pro fu lanciata nel 2016 al prezzo di 399,99 euro, ovvero lo stesso prezzo del modello originale di PS4. Al tempo, infatti, la variante Slim venne proposta a 100 euro in meno rispetto alla cosiddetta "fat", mentre quella potenziata fu offerta con una differenza del 33% rispetto alla Slim.

In questa generazione, invece, PlayStation 5 Slim ha sostituito il modello originale mantenendo invariato il prezzo, mentre PS5 Pro avrà un prezzo quasi raddoppiato. Sono arrivati come pioggia i dislike su YouTube proprio a causa di un prezzo ritenuto sproporzionato. Nonostante questo, però, le previsioni rimangono piuttosto ottimistiche.

Secondo Ampere, la console venderà circa 1,3 milioni di unità nel periodo di lancio – contro gli 1,7 milioni di PS4 Pro – e circa 13 milioni di unità entro il 2029, coprendo circa il 12% delle vendite totali della console, così come è stato per PS4 Pro.

"Ci aspettiamo che il prezzo ammorbidisca la domanda di alcuni consumatori, ma per gli appassionati di PlayStation il prezzo è meno rilevante" ha spiegato Harding-Rolls. "Otto anni dopo l'arrivo sul mercato di PS4 Pro, la PS5 sta vendendo molto nei paesi in cui ci sono un numero crescente di consumatori con un reddito disponibile in crescita, come la Cina continentale e l'Arabia Saudita".

Va anche considerato, però, che questa volta Sony non ha nessun concorrente: se al tempo di PS4 Pro, Microsoft propose la sua Xbox One X, al momento non c'è alcun piano – quantomeno non annunciato – per un aggiornamento di Series X|S, ragione per cui la giapponese corre da sola.

Con un prezzo così alto, fatichiamo a confrontare PS4 Pro con PS5 Pro. Si tratta di proposte molto diverse, rilasciate in circostanze differenti, per cui non rimane che attendere il rilascio e verificare effettivamente il numero di giocatori che PS5 Pro riuscirà ad attrarre.