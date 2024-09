PS5 Pro, pioggia di dislike su YouTube: esagerato il prezzo della nuova console Sony

Alle 17 di ieri Sony ha finalmente svelato la PS5 Pro, una versione più potente della console PS5 lanciata nel 2020. Durante una presentazione tecnica, Mark Cerny, Lead System Architect di PlayStation, ha illustrato le caratteristiche della nuova console, che include un aumento significativo delle prestazioni grafiche e un sistema di upscaling basato sull'intelligenza artificiale. La PS5 Pro promette un rendering più veloce del 45% e un ray tracing potenziato, rendendo l'esperienza di gioco più immersiva e dettagliata.

A gelare gli appassionati è però arrivato il prezzo, ben 799,99 euro. L'accoglienza per PS5 Pro non è stata affatto positiva e molti utenti hanno espresso la loro frustrazione online. I commenti sui forum e sui social media sono stati impietosi.

Un utente ha parlato del prezzo definendolo un "pesce d'aprile fuori tempo massimo", un altro l'ha etichettata come "ridicolmente sovrapprezzata per un sistema chiuso" e un altro ancora ha messo il punto: "800 euro. Nessun lettore. Nessuno stand. Incredibile". D'altronde chi non è ancora passato totalmente al digitale deve acquistare il lettore a parte, aggiungendo un ulteriore esborso a quello già alto per la console.

La reazione è stata così forte che il trailer di presentazione ha accumulato oltre 148.000 dislike, numero che lo ha reso il video di PlayStation con il maggior numero di "non mi piace" nella storia della compagnia. Commenti critici hanno inondato anche il blog ufficiale di PlayStation e il video della presentazione tecnica, che ha raccolto 120 mila non mi piace.

L'uscita della PS5 Pro è fissata per il 7 novembre, con preordini dal 26 settembre. Con le vendite natalizie all'orizzonte, sarà interessante vedere come Sony risponderà alle critiche e se apporterà modifiche alla sua strategia di marketing. D'altronde, secondo un commento sotto il video, "il trailer di PS5 Pro è la migliore pubblicità per PC gaming. 800 euro sono un'assurdità".