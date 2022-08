PlayStation 5: la nuova revisione peserà 0,6 Kg in meno

A partire dal 15 settembre arriverà sui vari mercati la terza revisione di PlayStation 5 contrassegnata con le sigle CFI-1202A e CFI-1202B, per quanto riguarda rispettivamente le versioni con lettore ottico e senza. Non ci sono differenze sostanziali rispetto alla seconda PS5 arrivata lo scorso anno (CFI-11XX), se non un'ulteriore riduzione del peso.

La versione con lettore ottico, infatti, peserà 3,9 Kg, 600 grammi meno della versione originale di PS5 e 300 grammi meno della versione arrivata lo scorso anno. La PS5 senza lettore del 2022, invece, peserà 3,4 Kg, 500 grammi meno della 2020 e 200 grammi meno della 2021. Lo riporta il sito australiano Press Start.

Non si hanno dettagli su come Sony sia riuscita a mettere in pratica questa dieta dimagrante per la propria console. Si vocifera dell'introduzione di un nuovo SoC di AMD con processo costruttivo a 6 nanometri, che permetterebbe un'ottimizzazione complessiva della componentistica interna e del dissipatore.

L'anno scorso Sony aveva ridimensionato il sistema di dissipazione, rendendolo molto più leggero e aumentandone al contempo l'efficacia. Quando ci saranno i primi teardown scopriremo come è riuscita a ridurre ulteriormente il peso di PS5.

La console di nuova generazione ha subito un rincaro di prezzo in Europa di 50 euro negli scorsi giorni. Rimane ancora di scarsa reperibilità, ma vi ricordiamo che c'è l'opportunità di richiedere PS5 su invito su Amazon: gli inviti verranno mandati da Amazon nella giornata di domani.