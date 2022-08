PlayStation 5 ora 'prenotabile' su Amazon: ecco come

"Richiedi invito" è una funzionalità di Amazon che permette di ottenere una possibilità di acquistare articoli con alta domanda e disponibilità limitata, adattandosi particolarmente bene soprattutto per quei prodotti introvabili. In Italia, quindi, non poteva che debuttare con PlayStation 5, nello specifico nell'edizione bundle con Horizon Forbidden West.

Dopo aver premuto sul pulsante "Richiedi invito" visualizzerete il seguente messaggio: "Invito necessario! Successivamente verificheremo il tuo account. L'invito dipende da diversi fattori, quindi non è possibile prevedere i tempi di attesa. Se sarai invitato, riceverai un'e-mail con un link valido per 72 ore."

Parliamo di un servizio gratuito che non richiede Amazon Prime e che non comporta alcun obbligo: anche se verremo selezionati, potremo sempre recedere dall'acquisto. Amazon verificherà che il cliente che richiede l'invito sia reale e non un bot, e successivamente manderà un'email per la conferma.