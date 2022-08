Aumento prezzo PS5 in Italia: Digital Edition a 449,99, Standard a 549,99

Sony ha annunciato un aumento del prezzo di PlayStation 5, per entrambe le versioni, di 50€. Il prezzo consigliato per PS5 con lettore Ultra HD Blu-ray sale quindi a 549,99€, mentre PS5 Digital Edition arriva a 449,99€. Un rincaro di cui si vociferava da settimane e che è diventato realtà. Per ora Microsoft non ha ritoccato i listini di Xbox, con Xbox Series X che rimane disponibile a 499,99€ (anche su Amazon).

Jim Ryan, presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment, ha spiegato che questa "difficile decisione" si lega al contesto economico globale. "Stiamo assistendo ad alti tassi di inflazione globali, nonché tendenze valutarie avverse, che incidono sui consumatori e creano pressione su molti settori. Sulla base di queste difficili condizioni economiche, SIE ha preso la difficile decisione di aumentare il prezzo di vendita consigliato di PlayStation 5 in mercati selezionati in Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA), Asia-Pacifico (APAC), America Latina ( LATAM), così come il Canada. Non ci saranno aumenti di prezzo negli Stati Uniti".

I nuovi prezzi consigliati al pubblico entrano in vigore immediatamente e sono:

Europa PS5 con Ultra HD Blu-ray disc drive - €549,99 PS5 Digital Edition - €449,99

UK PS5 con Ultra HD Blu-ray disc drive - £479,99 PS5 Digital Edition - £389,99

Regno Unito (effettivo dal 15 Settembre 2022) PS5 con Ultra HD Blu-ray disc drive - ¥54980 yen PS5 Digital Edition - ¥44980 yen

Cina PS5 con Ultra HD Blu-ray disc drive - ¥4299 yuan PS5 Digital Edition - ¥3499 yuan

Australia PS5 con Ultra HD Blu-ray disc drive - AUD $799,95 PS5 Digital Edition - AUD $649,95

Messico PS5 con Ultra HD Blu-ray disc drive - MXN $14,999 PS5 Digital Edition - MXN $12,499

Canada PS5 con Ultra HD Blu-ray disc drive - CAD $649,99

PS5 Digital Edition - CAD $519,99

"Sebbene questo aumento di prezzo sia una necessità dato l'attuale contesto economico globale e il suo impatto sull'attività di SIE, la nostra priorità principale continua ad essere quella di migliorare la situazione dell'offerta di PS5 in modo che il maggior numero possibile di giocatori possa provare tutto ciò che offre PS5 e tutto ciò che ancora deve arrivare", conclude Ryan.