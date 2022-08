Xbox Series X: disponibile (e non per poco tempo) su Amazon

Xbox Series X non è stata così lungamente disponibile su Amazon praticamente dal momento del lancio, avvenuto ormai quasi due anni fa. Continua a essere acquistabile da diverse ore e, nel momento cui scriviamo, lo è ancora.

"Esplora nuovi, ricchissimi mondi e goditi l'azione come mai prima d'ora con i 12 teraflop impareggiabili della potenza di elaborazione grafica raw", così Microsoft promuove Xbox Series X, quella che possiamo effettivamente ritenere la console casalinga più potente di questa generazione.

Ricordiamo infatti che sotto la scocca troviamo un potente SoC progettato con la collaborazione di AMD: parliamo di un processore con 8 core Zen 2 personalizzati che lavorano a 3,8 GHz in single thread - oppure 3,66 GHz con SMT. La CPU è affiancata da una GPU basata su architettura RDNA 2, anch'essa personalizzata, grazie alla quale Series X può raggiungere i suddetti 12 TFLOPS. Presente anche il supporto al ray tracing accelerato via hardware.

Anche Xbox Series S è disponibile all'acquisto su Amazon. La 'piccola' console next-gen viene venduta a un prezzo consigliato di 267 euro o, in alternativa, a 24,99 euro al mese per 24 mesi con Xbox All Access, offerta che include un abbonamento di 24 mesi a Xbox Game Pass Ultimate.