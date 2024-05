PlayStation 5, la generazione più redditizia per Sony. Pronta la strategia su PC

Recentemente Sony ha cambiato il vertice della divisione PlayStation, dando il ruolo a due co-CEO: Hideaki Nishino e Hermen Hulst, rispettivamente, CEO del Platform Business Group e dello Studio Business Group, due nuove divisioni create da SIE.

Proprio Hermen Hulst ha parlato della strategia che riguarda i titoli dei PlayStation Studios su PC. Nulla di nuovo sotto il sole, almeno per quanto riguarda la posizione di Hulst, il quale già nel ruolo di capo dei PlayStation Studios nell'ottobre 2022 aveva tracciato la rotta.

I giochi live service arriveranno su PC in contemporanea alla versione PS5, mentre i giochi single player incentrati sulla narrativa, come God of War per intenderci, sbarcheranno su PC a distanza di tempo. L'obiettivo è infatti portare i giocatori PC a innamorarsi di quelle serie tanto da acquistare una console per giocare i sequel il prima possibile, senza attendere i tempi di conversione e le strategie di Sony.

Hermen Hulst, soon to be co-CEO of Sony's PlayStation business, addresses day 1 PC releases. Live service games will come day and date on PS5 and PC, but single player narrative games on PC are designed to then entice PC owners to play sequels on a PlayStation console pic.twitter.com/uAO0stlBS6 — Tom Warren (@tomwarren) May 29, 2024

"In effetti, stiamo portando i nostri titoli sulla piattaforma PC e qui abbiamo un duplice approccio", ha affermato Hulst. "Per quanto riguarda i live service, rilasceremo i giochi simultaneamente, quindi lo stesso giorno su PlayStation 5 e PC".

"Ma con i titoli di punta - i nostri giochi per giocatore singolo o basati sulla narrativa che sono la spina dorsale di ciò che PlayStation Studios ha realizzato negli ultimi anni e nella nostra storia - adottiamo un approccio più strategico. Presentiamo i grandi franchise a un nuovo pubblico che sarà potenzialmente molto interessato a giocare, ad esempio, ai sequel sulla piattaforma PlayStation".

Hulst ha detto che la società nutre "grandi speranze" che questo approccio "porterà nuovi giocatori su PlayStation in generale, ma specificamente sulle piattaforme PlayStation".

"In realtà, lo stesso vale per il lavoro che svolgiamo estendendo le nostre fantastiche proprietà su altri media come serie televisive e film", ha continuato il dirigente, usando come esempi The Last of Us della HBO e l'adattamento cinematografico di Gran Turismo. "Ciò porta anche nuovi giocatori verso i nostri franchise".

Una posizione che sta già facendo discutere i gamer, in particolare quelli PC non così convinti che l'attesa porti molti loro compagni di passione ad acquistare una console, barattando la possibilità di giocare il sequel con maggiore qualità su PC con la minore attesa garantita dalla console.

Nel frattempo, Sony ha definito PlayStation 5 la sua "generazione più redditizia fino ad oggi". Al 31 marzo, PS5 ha venduto oltre 59,3 milioni di unità. La casa nipponica ha dichiarato che la generazione PS5 ha raggiunto al momento 106 miliardi di dollari di vendite, quasi al livello dei 107 miliardi fatti segnare dalla "generazione PS4" nell'intero ciclo di vita, e con un utile operativo di 10 miliardi di dollari contro i 9 miliardi della generazione precedente.

Superato il periodo COVID, PS5 ha "stabilito una base installata significativa" che attualmente costituisce la metà dei suoi utenti console attivi mensilmente. PS5 e PS4 hanno entrambe 49 milioni di utenti al mese, al 30 aprile. Tuttavia, è su PlayStation 5 che i giocatori passano più tempo: delle 3,8 miliardi di ore giocate, 2,4 miliardi sono state trascorse su PS5.

Gli utenti di PS5 spendono il 176% in più in contenuti aggiuntivi, il 57% in più in servizi e il 34% in più in periferiche rispetto alla precedente generazione di console. Di contro, gli utenti di PS5 investono il 12% in meno in giochi completi rispetto a quelli di PS4, il che significa che passano più tempo sui giochi che acquistano, magari stimolati da appositi add-on e modalità d'intrattenimento.