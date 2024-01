PlayStation 5: l'ultimo update blocca Cronus Zen, è l'inizio della fine per i cheater?

Con l'update 24.01-08.60.00, PlayStation 5 è diventata incompatibile con i dispositivi Cronus Zen che non riescono a connettersi alla console. Non è chiaro se il blocco di un dispositivo di terze parti sia stato intenzionale da parte di Sony, né se altri cosiddetti "emulatori" siano coinvolti.

La notizia, infatti, emerge direttamente dal sito di Cronus sul quale è apparso un avviso che notifica l'incompatibilità di Zen con l'ultimo update. Chiaramente, potrebbe trattarsi di un semplice blocco temporaneo che la società potrebbe aggirare nelle prossime settimane, se non nei prossimi giorni.

Attualmente Sony non ha rilasciato alcun commento in proposito, ma non sarebbe una sorpresa se l'azienda intendesse bloccare tutti i dispositivi di questo tipo. Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, Cronus, così come XIM o ReaSnow, producono degli "emulatori" di hardware. Cosa vuol dire?

In sostanza, dispositivi come Zen o S1 consentono ai giocatori di utilizzare qualsiasi periferica lasciando credere alle console, in questo caso, che l'input provenga da un controller. Naturalmente, questo crea uno sbilanciamento in quei titoli, come alcuni fps, in cui è previsto esclusivamente l'utilizzo del controller. Un esempio è Rainbow Six Siege di Ubisoft che non ha mai implementato il cross-play tra console e PC, proprio per evitare una disparità tra chi gioca con il controller e chi con il mouse.

Ma non è tutto. Come pubblicizza la stessa Cronus, Zen – ma anche gli altri – consentono di utilizzare script per ottenere vantaggi scorretti all'interno dei giochi, come la riduzione del rinculo e in alcuni casi perfino la mira automatica. In sostanza, si tratta di veri e propri dispositivi che consentono l'utilizzo dei cheat su qualsiasi piattaforma.

A tal proposito, ad esempio, Microsoft è già intervenuta bloccando ogni tipo di periferica che non disponga di una licenza ufficiale. Allo stesso modo, sviluppatori come Ubisoft, Activision ed Epic stanno implementando nei rispettivi software anti-cheat sistemi capaci di rilevare l'utilizzo di questi dispositivi e bloccarli.