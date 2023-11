Microsoft non permetterà ai controller senza licenza di funzionare su Xbox

Dal 12 novembre Microsoft non permetterà agli accessori di terze parti senza licenza di funzionare sulle console Xbox. Un messaggio di errore con l'identificativo "0x82d60002" verrà mostrato ai giocatori che tenteranno di usare queste periferiche, mentre saranno rimandati a una lista di accessori autorizzati.

Una novità che potrebbe non essere gradita da chi usa periferiche di terze parti, magari perché offrono delle funzionalità diverse da quelle proposte con i prodotti ufficiali. Con questa mossa Microsoft non vuole solo escludere le periferiche che potrebbero conferire vantaggi competitivi in multiplayer, ma anche uniformare il segmento dei controller wireless imponendo ai produttori di dotarsi di una licenza ufficiale prima di immettere i loro gamepad sul mercato.

La maggior parte dei controller di terze parti con licenza, infatti, oggi si caratterizza per la connessione cablata, mentre pochi controller di questo tipo hanno natura wireless. Microsoft vuole quindi mettere fra le mani dei giocatori controller che seguano un preciso schema e delle regole.

Naturalmente tutti i controller con licenza continueranno a funzionare regolarmente. Chi possiede dispositivi di aziende come Razer, Turtle Beach o di altri brand premium non deve temere alcuna interruzione del supporto. In particolare, continueranno a funzionare tutte quelle periferiche che sulla confezione riportano il logo della licenza ufficiale di Xbox. Ci si deve allarmare, invece, se si usano dei controller non ufficiali con connessione wireless, come si apprende da Windows Central.

Microsoft, del resto, continua a puntare sulla propria linea di controller first-party, al punto che recentemente ha annunciato l'arrivo, all'interno del programma Xbox Design Lab, delle finiture Shift per i controller di Xbox.