PlayStation 5: il nuovo firmware migliora le prestazioni di alcuni giochi

La squadra di Digital Foundry ha fatto una scoperta a dir poco interessante: stando alle ultime analisi, la nuova versione del firmware di PlayStation 5 è in grado di migliorare le performance della console, almeno durante la riproduzione di determinati titoli. Parliamo di un lieve boost delle prestazioni, quanto basta per incrementare il frame rate di 1 o 2 fotogrammi al secondo, ma è pur sempre una miglioria legata a un "semplice" aggiornamento software.

Digital Foundry e il "miracoloso" aggiornamento firmware di PS5

Qualche giorno fa, Digital Foundry e GamersNexus hanno unito le forze per una dettagliata analisi di PS5 CFI-1100, il nuovo famigerato modello della console Sony che ha scatenato un lungo dibattito tra i più popolari tech enthusiast. Abbiamo dunque assistito a un confronto tra le differenti versioni di PlayStation 5, messe alla prova con i titoli più esigenti del momento. È in quest'occasione che il team di Digital Foundry ha rilevato alcune anomalie.

Le due console possono contare sulla stessa potenza hardware, eppure il modello di lancio (CFI-1016A) si è dimostrato più performante di quello revisionato, evidenziando un frame rate leggermente superiore a quello registrato sulla nuova PS5. Volendo dare una spiegazione a tutto ciò, Richard Leadbetter e soci hanno dato un'occhiata al firmware installato sulla console del 2020: come volevasi dimostrare, sul modello originale era installato il nuovo firmware in beta 3.1 che, a quanto pare, sembra influenzare le performance dei giochi testati.

Come si può osservare nel video, titoli come Control e Devil May Cry 5: Special Edition ottengono un boost pari al 2-3% con la nuova versione del firmware. Le differenze sono quasi impercettibili - parliamo di un guadagno di 1 o 2 frame al secondo - ma è curioso notare come tali migliorie si manifestino principalmente in giochi compatibili con la tecnologia ray tracing.

Anche Xbox Series X ha recentemente dimostrato di poter migliorare le proprie prestazioni tramite un semplice update. Lo ricorda Alex Battaglia di Digital Foundry che, sempre in merito a Control, ha parlato di un miglioramento delle performance del titolo Remedy - che soffriva di un evidente problema di stuttering - in seguito ai più recenti aggiornamenti del firmware Xbox.

Come per i driver delle schede video nel mondo PC, anche i produttori di console continuano a lavorare sulle performance dei loro sistemi, quindi non c'è da stupirsi se alcune ottimizzazioni migliorano leggermente le prestazioni, come in questo caso. Perciò, oltre a guadagnare nuove feature e risolvere bug, è sempre buona idea aggiornare il firmware della console, a volte possono esserci risvolti inattesi ma positivi.