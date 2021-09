PS5, il nuovo modello è un argomento che scotta: nuovi test sulle temperature

La saga della "nuova" PlayStation 5 continua. Frutto di una revisione hardware, l'ultimo modello della console next-gen di Sony presenta alcune differenze con la controparte rilasciata in tutto il mondo a fine 2020. Abbiamo innanzitutto scoperto che la nuova versione, a cui è associato il codice identificativo CFI-1100, integra un dissipatore notevolmente più piccolo, il che ha innescato diversi dibattiti circa le capacità di raffreddamento della PS5 rilasciata in Giappone e Australia.

Chi ha messo le mani sulla console ha potuto effettuare i primi test sulle temperature: c'è chi, come Austin Evans, ritiene che questa PlayStation 5 scaldi più del modello precedente, e c'è chi, come Hardware Busters, ha persino rilevato temperature più basse del solito. Qual è la verità dunque? Il verdetto finale è arrivato da Digital Foundry e GamersNexus.

Digital Foundry: non ci sono differenze tra i due modelli di PS5

Il team di Digital Foundry ha sempre offerto analisi molto precise in merito alle prestazioni di console e videogiochi, per questo motivo il suo test della PS5 CFI-1100 era particolarmente atteso. Per l'occasione, Digital Foundry ha avviato un'inedita collaborazione con GamersNexus, altro punto di riferimento per i patiti di hardware e software, al fine di analizzare insieme le caratteristiche del modello revisionato e le capacità del nuovo sistema di raffreddamento.

In primis, notiamo che non c'è alcuna differenza tra i due modelli sul fronte prestazionale: Digital Foundry non ha rilevato alcuna variazione di frame rate durante la riproduzione di Marvel's Spider-Man: Miles Morales e di titoli particolarmente esigenti come Control e Godfall. Dopo aver spostato l'attenzione sulle temperature interne della console, non ci sono stati dubbi sulla sentenza: la PS5 CFI-1100 non è peggiore del precedente modello, né migliore.

Il dissipatore più piccolo è stato introdotto con l'evidente intento di ridurre i costi di produzione di PlayStation 5. Ciononostante, le variazioni effettuate in fase di assemblaggio hanno permesso a Sony di eguagliare le prestazioni, e le temperature, della console lanciata circa un anno fa. Lo conferma lo stesso Richard Leadbetter, Technology Editor di Digital Foundry: "Alla domanda fondamentale se la nuova PS5 sia migliore o peggiore del modello di lancio, si può rispondere affermando che sono per lo più simili, sicuramente in termini di esperienza d'uso".

Come osserva Digital Foundry, la ventola della nuova PlayStation 5 gira sempre alla stessa velocità, anche dopo aver raggiunto temperature potenzialmente critiche. "Se la macchina raggiunge temperature non sicure, si spegnerà automaticamente", scrive Leadbetter. Una scelta curiosa, che tuttavia trova una spiegazione: "Sony è molto prudente nell'uso della ventola e il raffreddamento può essere migliorato con una minima variazione dell'acustica". Per Sony, dunque, la massima priorità è quella di garantire sempre un'esperienza di gioco "silenziosa".

Leadbetter non nega che, rispetto alla versione di lancio, l'ultimo modello possa scaldare di più in determinate circostanze ed essere più fresco in altri casi; da qui i differenti risultati diffusi dagli altri tester, tra cui il già menzionato Hardware Busters. Continuano a destare scalpore, invece, le dichiarazioni dello youtuber Austin Evans, attaccato da molti utenti per aver considerato la nuova PS5 "un passo indietro" rispetto alla versione di lancio. Dopo il verdetto di Digital Foundry e GamersNexus, si potrebbe dire che le conclusioni di Evans siano state affrettate.