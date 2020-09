PlayStation 5: ecco le pagine da seguire per prenotarla

Alcuni fortunati appassionati sono riusciti a prenotare PlayStation 5 su Amazon prima che i pre-order tornassero ad essere bloccati. Dopo pochissimi minuti dall'apertura dei pre-order presso il noto e-commerce, infatti, tutte le scorte sono andate esaurite. Su Amazon la possibilità di prenotazione è stata fugace, ma continuate a tenere traccia di questa pagina perché in ogni momento PlayStation 5 potrebbe tornare disponibile e aprirsi una finestra per il pre-order.

Intanto è possibile acquistare PlayStation 5 su MediaWorld, Euronics e Unieuro. Ecco tutti i link:

È particolarmente invitante soprattutto la Digital Edition perché, a parità di hardware, e con in meno il solo lettore ottico (considerabile futile nel 2020), costa ben 100 Euro in meno. In tutti i casi tenete in considerazione che in questa fase le disponibilità sono limitate in tutti gli store e che bisogna fare un po' di lavoro di "refresh" per assicurarsi la propria PlayStation 5. Alcuni di questi store, inoltre, impongono un limite al numero di PS5 acquistabili per cliente.

PlayStation 5 sarà disponibile dal 12 novembre negli Stati Uniti, in Canada, Messico, Australia, Nuova Zelanda, Corea del Sud, e dal 19 novembre nel resto del mondo. Costerà 499€ quella con lettore ottico mentre, a sorpresa, ma comprensibilmente visto il prezzo di Xbox Series S, il prezzo della Digital Edition sarà di 399€.