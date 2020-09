Addio Nintendo 3DS: interrotta la produzione dopo circa 10 anni dal lancio

Sono trascorsi quasi dieci anni dal lancio europeo di Nintendo 3DS, acclamata console portatile della casa di Kyoto e successore del più popolare Nintendo DS. Oggi, nel 2020, arriviamo purtroppo al capolinea di questa handheld: tramite il suo sito ufficiale, la compagnia giapponese ha confermato il termine del ciclo vitale dei dispositivi 3DS.

R.I.P. Nintendo 3DS: sono state vendute oltre 75 milioni di unità

La scoperta giunge visitando il sito ufficiale giapponese di Nintendo. Mentre non è possibile trovare le pagine prodotto dedicate ai primi modelli di 3DS, quelle ancora attive (New 3DS XL, New 2DS XL e 2DS) riportano la nuova dicitura 'fuori produzione'; nelle stesse pagine troviamo un ulteriore messaggio che segnala il termine della produzione dell'intera serie.

Anche il sito ufficiale italiano ha aggiornato la pagina dedicata alla famiglia 3DS inserendo la medesima nota: "Le console della famiglia Nintendo 3DS non sono più in produzione". Questo update arriva dopo ulteriori segnalazioni riguardanti il portale statunitense della Grande N, che ha recentemente rimosso ogni possibile menzione alla lineup 3DS dalle sue pagine web.

Annunciato inizialmente nella primavera 2010, Nintendo 3DS era stato presentato in occasione dell'E3 di Los Angeles come successore del DS. Oltre a garantire la retrocompatibilità con i titoli della precedente generazione, il 3DS arricchiva il proprio parco titoli con una funzionalità a dir poco intrigante: l'effetto 3D stereoscopico, visualizzabile senza l'uso di occhiali speciali.

Il primo restyling consistente nella versione XL era stato presentato nel 2012, con il relativo lancio programmato per il luglio dello stesso anno. Nel 2013 avevamo poi accolto il 'piccolo' 2DS, rivolto ai giocatori più giovani, mentre il 2014 vedeva il debutto di New Nintendo 3DS, impreziosito da un hardware leggermente più performante - da quest'ultimo deriva il più recente New 2DS XL, venduto a partire dal luglio 2017.

Ad oggi Nintendo ha venduto più di 75 milioni di console della linea 3DS, con la bellezza di 384 milioni di giochi venduti. Interessante notare come la più giovane Switch sia già a quota 61 milioni di unità: l'ultima macchina della Grande N potrebbe segnare un nuovo importante record in futuro.