PlayStation 5: specifiche tecniche complete, peso e consumi

A margine dello Showcase in cui ha rivelato data di uscita e prezzo di PlayStation 5, Sony ha fornito l'elenco delle specifiche tecniche complete della console di nuova generazione. La console sarà dotata di due Porte USB Type-C (Super-Speed USB 10Gbps), insieme a due porte USB di tipo A. Per quanto riguarda la versione con lettore ottico abbiamo le seguenti dimensioni: 390mm x 104mm x 260mm, base esclusa, che diventano 390mm x 92mm x 260mm, base esclusa nel caso della PS5 Digital Edition.

Per quanto riguarda il confronto con Xbox Series X, PS5 sarà leggermente più alta (10 centimetri), visto che l'altezza della console Microsoft è di 301 millimetri. In questo caso abbiamo una base quadrata, con un form factor decisamente differente rispetto a quanto proposto da Sony, precisamente di 151x151 millimetri. In altri termini, PS5 è più lunga ma meno larga rispetto a Xbox Series X, come era evidente dalle immagini. Le dimensioni di Xbox Series S invece sono di: 650 mm x 151 mm x 275 mm.

Interessante la specifica sul peso, con PS5 leggermente più pesante di Xbox Series X. Ovvero, abbiamo un dato di 4,5 kg nella versione con lettore ottico e di 3,9 Kg per la Digital Edition. Xbox Series X invece pesa 4,44 Kg, mentre Xbox Series S si ferma a 2,90 Kg.

Per quanto riguarda i consumi, Sony dichiara 350 W per PS5 con lettore ottico e 340 W per PS5 Digital Edition (PS4 Pro si attestava su un consumo massimo di 310 W). Di seguito l'elenco delle specifiche tecniche complete diffuso da Sony.

PLAYSTATION 5: SPECIFICHE TECNICHE COMPLETE