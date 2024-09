PlayStation 5: cambiano i listini anche in Italia e il DualSense aumenta di prezzo

I tempi in cui Sony sviluppava console "Slim" più accessibili sembrano ormai solo un lontano ricordo. Dopo una serie di aumenti dei prezzi sia dei servizi che della console, adesso sembra che sia arrivato il momento degli accessori: il prezzo di listino di tutte le varianti del controller DualSense è aumentato di 5 euro.

Come è possibile notare presso i vari negozi online, il prezzo consigliato (o di listino) del controller DualSense standard, ovvero nella colorazione bianca, è passato da 69,90 euro a 74,90 euro. Lo stesso vale per le versioni speciali Cobalt Blue, Volcanic Red e Sterling Silver che passano da 74,90 euro a 79,90 euro. Invariato, invece, solo il prezzo delle altre colorazioni diverse dal bianco che mantengono un costo di 74,90 euro.

Al momento, questa variazione si presenta più che altro come una formalità, in quanto il prezzo effettivo presso gli shop non è variato: presso la maggior parte dei negozi la variante bianca è ancora acquistabile a 54,90 euro. Tuttavia, potrebbe trattarsi di scorte di magazzino fornite al vecchio prezzo, ragione per cui non è da escludere che da qui alle prossime settimane anche i negozi adeguino l'offerta.

Per quanto riguarda la console, invece, al momento non sembrano esserci variazioni all'orizzonte, anche se proprio di recente il Giappone ha visto un adeguamento a quello che è il prezzo negli altri mercati. Va sottolineato, infatti, che nel Sol Levante la PlayStation 5 aveva un prezzo più basso, ma l'aumento di 90 euro (al cambio) per ambedue i modelli è una differenza notevole.

Con l'imminente arrivo di PlayStation 5 Pro, Sony potrebbe decidere di adeguare i prezzi per rendere il costo del nuovo modello "psicologicamente" più accettabile. Si vocifera, infatti, che la nuova console potrebbe arrivare a costare 700 euro, il che rappresenterebbe una differenza notevole rispetto al modello standard.