Alle soglie di PlayStation 5 Pro, la PS5 aumenta di prezzo in Giappone (e non di poco)

In attesa della vociferata PlayStation 5 Pro, Sony ha confermato un sostanzioso aumento di prezzo delle attuali versioni standard per il mercato giapponese. Sia quella con unità ottica che quella completamente digitale vedranno il prezzo crescere di circa 90 euro.

Seppur manchi ancora una conferma ufficiale, la Gamescom sembra aver confermato l'esistenza di PS5 Pro e perfino il suo lancio piuttosto imminente. Tuttavia, se ci si poteva attendere una limata ai prezzi delle versioni standard di PlayStation 5, avverrà l'esatto contrario, almeno per gli utenti giapponesi.

Sony, infatti, ha confermato un sostanzioso aumento di prezzo di ambedue le versioni di PS5 in Giappone: la variante con unità ottica passerà da 66.980 yen a 79.980 yen, mentre quella completamente digitale da 59.980 yen a 72.980 yen. Per avere un termine di paragone, si tratta di un aumento di circa 90 euro per ognuna delle due console.

Ma non è tutto: come specifica il post sul blog ufficiale giapponese, aumenteranno anche i prezzi degli accessori e degli altri dispositivi marchiati PlayStation. I controller DualSense passeranno dall'equivalente di 65 euro a 80 euro circa, mentre PlayStation Portal, che abbiamo recensito qui, passerà da 205 euro a 240 euro.

Sony ha spiegato che gli aumenti sono stati determinati da "un ambiente esterno difficile, le attuali fluttuazioni della situazione economica globale e l'impatto che avrà sulla sua attività". Insomma, sembra che a causare gli aumenti siano state le attuali condizioni del mercato.

Va ricordato, infatti, che l'azienda ha rivisto le stime di vendita per l'anno in corso: in un primo momento prevedeva la vendita di 21 milioni di console per il 2024, mentre nell'ultimo resoconto agli investitori ha ridotto le aspettative a 18 milioni di console.

Al momento, gli aumenti sono stati confermati esclusivamente per il Giappone, per cui non si prevedono rialzi per l'Europa. Nel Sol Levante saranno attivi già dal prossimo 2 settembre mentre si attende un vociferato State of Play durante il quale dovrebbe arrivare finalmente la presentazione della nuova console potenziata.