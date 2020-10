Playstation 5: Apple TV+, Disney+, Netflix, Spotify, Twitch e YouTube disponibili al lancio

Da tempo le console non sono più un mero strumento di gioco, ma sono anche un elemento centrale del salotto per godersi servizi di streaming e navigare online. Le nuove soluzioni di Sony e Microsoft in arrivo nelle prossime settimane non faranno eccezione e Sony l'ha ricordato con un post sul blog: la nuova Playstation 5 supporterà, sin dal lancio, diverse app di intrattenimento tra le più popolari.

Nello specifico sono sei le app che saranno disponibili su PS5 dal 12 novembre (in Italia la console sarà disponibile dal 19 novembre): Apple TV+, Disney+, Netflix, Spotify, Twitch e YouTube. Altre app di streaming come Amazon Prime Video arriveranno in futuro, ma non è stata fornita un'indicazione più specifica.

Potrete quindi sentire le vostre canzoni preferite da Spotify come musica di sottofondo durante le sessioni di gioco, oppure guardare trasmissioni e interagire con la chat su Twitch, oltre ovviamente a fare lo streaming delle partite. Anche nel caso di YouTube potrete trasmettere il gameplay oppure godervi i video preferiti comodamente seduti in salotto.

Sony ha inoltre confermato la presenza di tasti dedicati a Disney+, Netflix, Spotify e YouTube sul telecomando (da acquistare a parte) di PS5. L'indiscrezione era già trapelata, ma ora abbiamo anche un'immagine inequivocabile. Nelle scorse settimane l'azienda nipponica ha mostrato l'interfaccia utente di PS5, con uno spazio dedicato - a destra della schermata Game - al mondo dell'intrattenimento e nuovi comandi per una migliore esperienza.