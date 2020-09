PlayStation 5: telecomando con tasti per Disney+, Netflix, Spotify e YouTube

Secondo il manuale di istruzioni di PlayStation 5 trapelato online il telecomando della nuova console di Sony disporrebbe di pulsanti specifici per i principali servizi di streaming, ovvero Disney+, Netflix, Spotify e YouTube. Simile dunque a un telecomando di uno Smart TV, accoglierebbe anche un microfono per poter impartire comandi vocali.

Disney+, Netflix, Spotify e YouTube sul telecomando di PlayStation 5

La presenza di un pulsante dedicato a una piattaforma di streaming comporta trattative tra le aziende: un produttore di TV ottiene vantaggi a esporre il marchio di un servizio di questo tipo sul telecomando perché in questo modo può potenzialmente attrarre i consumatori interessati al servizio.

Il manuale di istruzioni è stato pubblicato dal sito brasiliano Tecnoblog e quindi questo layout si riferisce ai mercati di lingua portoghese e al Brasile. Possono esserci, infatti, variazioni sulla base della lingua e degli accordi commerciali per le varie nazioni: ad esempio Apple TV o Hulu teoricamente potrebbero soppiantare uno dei servizi qui esposti in altri territori.

Tecnoblog fa poi una previsione sulla base della presenza del tasto per Disney+: dato che il servizio di streaming arriverà in Brasile il prossimo 17 novembre PlayStation 5 non raggiungerebbe il mercato (perlomeno brasiliano) prima di quel giorno. In questa eventualità, la nuova console di Sony arriverebbe una settimana dopo rispetto a Xbox Series S e X, la cui data di uscita è già stata annunciata nel 10 novembre.

L'unica cosa certa è che Sony terrà un evento su PlayStation 5 il 16 settembre, replicando a stretto giro agli annunci di Microsoft.