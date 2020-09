Evento PlayStation 5 il 16 settembre: conosceremo prezzi e data di uscita?

Sony terrà un evento speciale legato a PlayStation 5 la prossima settimana. L'azienda ha annunciato che aggiornerà tutti gli appassionati con un evento della durata di 40 minuti nella tarda serata del 16 settembre, mostrando i titoli in arrivo per la nuova console. L'azienda darà aggiornamenti tanto sui giochi "first party", sviluppati internamente, quanto su quelli di terze parti.

"Prima del lancio di PlayStation 5 a fine anno, volevamo offrirti la possibilità di dare un'altra occhiata ad alcuni dei fantastici giochi in arrivo con PS5 (e non solo!)", recita la comunicazione dell'azienda. "La nostra prossima presentazione digitale durerà circa 40 minuti e includerà aggiornamenti sugli ultimi titoli di Worldwide Studios e dei nostri partner di sviluppo di prim'ordine. Collegati in diretta su Twitch o YouTube mercoledì 16 settembre alle ore 22:00 per vedere cos'altro ti aspetta con PS5".

PlayStation 5 Showcase broadcasts live this Wednesday at 1pm Pacific Time: https://t.co/W4gkVp7pdv pic.twitter.com/Nn33RT0yki — PlayStation (@PlayStation) September 12, 2020

Oltra ai giochi, ci si aspetta da parte di Sony l'annuncio della data di uscita e del prezzo di PlayStation 5 e della sua versione solo digitale, dopo che Microsoft ha annunciato l'arrivo di Xbox Series S e Series X il 10 novembre rispettivamente a 299,99 e 499,99 euro. La casa di Redmond aprirà i pre-order per entrambe le console il 22 settembre.