PlayStation 5: la nuova interfaccia utente in video

Sony ha appena pubblicato un nuovo video dove mostra la nuova interfaccia utente di PlayStation 5, la console di nuova generazione attesa in Italia per il 19 novembre. La nuova interfaccia, come vedete, poggia le fondamenta sulla tradizione PlayStation ma costituisce al tempo stesso un'evoluzione e un ammodernamento.

Sembra convincente, perché graficamente molto ben fatta e molto funzionale. Ci sono delle Schede che consentono di interagire con i giochi e con il sistema in diversi modi, mentre il gioco rimane in esecuzione sullo sfondo. Un Centro di controllo relativo al gioco in esecuzione mostra le ultime notizie e le ultime comunicazioni degli sviluppatori di quel dato gioco.

Si passa dal gioco alle Attività (o gli altri elementi dell'interfaccia utente) premendo sul pulsante PlayStation. Le Attività vengono descritte come una delle novità più interessanti, perché permettono di verificare quali obiettivi rimangono da completare in varie aree del gioco. Alcune Attività permettono di spostarsi istantaneamente nel corrispondente punto del gioco: si tratta quindi di una forte integrazione tra interfaccia e gameplay. Le Guide del gioco, inoltre, forniscono suggerimenti e indicazioni sui giochi senza dover fare delle ricerche su internet.

Il controller DualSense è dotato di un microfono integrato, permettendo di avviare chat vocali con gli utenti di altre PS5, di PS4 o anche con gli utenti collegati tramite lo smartphone con la PlayStation App. I party hanno un ruolo ancora più rilevante su PlayStation 5, con la possibilità di condividere lo schermo della console con gli amici e permettere loro di seguirci. Il video seguente è inoltre interessante perché dà un'idea di quanto veloce sia il caricamento dei giochi per PlayStation 5 grazie al nuovo SSD.

Il PlayStation Store sarà completamente integrato nell'interfaccia, come i giochi del resto, e non sarà un'app separata. Mandare i messaggi, inoltre, sarà più facile perché PlayStation 5 supporta la dettatura vocale in diverse lingue, quindi non occorre più digitare sulla tastiera virtuale.