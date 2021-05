PlayStation 5: almeno 25 giochi in sviluppo, la metà sono inediti

Sony ha grandi piani per la sua PlayStation 5, console di ultima generazione che può già offrire alcuni grandi titoli esclusivi, come Spider-Man Miles Morales o il più recente Returnal. Nei prossimi mesi il catalogo first-party accoglierà nuovi arrivi: non parliamo solo di sequel di franchise già noti - come l'attesissimo God of War: Ragnarok -, ma anche di produzioni del tutto inedite, dai grandi tripla-A ai "piccoli" giochi sviluppati dai team indipendenti.

Non solo Horizon e Gran Turismo: il futuro dei giochi PS5

In occasione di un'intervista concessa a Wired, Hermen Hulst ha dichiarato che sono in sviluppo 25 nuovi giochi per PlayStation 5. Il cofondatore di Guerrilla Games ha spiegato che le esclusive in cantiere saranno pubblicate sotto l'etichetta PlayStation Studios, divisione di cui Hulst è attualmente il capo responsabile. Un dettaglio ancora più interessante: metà di questi giochi non saranno semplici sequel o spin-off, bensì nuove IP.

Hulst anticipa che i progetti realizzati dai partner di Sony offriranno un'ampia varietà e parla dunque di generi "grandi, piccoli e differenti". La compagnia nipponica seguirà da vicino ogni produzione fornendo tutto il supporto necessario. Da questo punto di vista, come afferma Peter Rubin di Wired, Sony si è rivelata un'autentica "ancora di salvezza" per gli sviluppatori di videogiochi, fortemente colpiti dalla pandemia e dal conseguente lockdown.

La stessa Guerrilla, ad esempio, ha dovuto cambiare alcuni piani per quanto concerne lo sviluppo di uno dei suoi giochi - Horizon Forbidden West, probabilmente -, trasferendo gran parte del lavoro nelle case degli sviluppatori. E per quanto riguarda i test dei giochi? La soluzione è arrivata da Sony, che, avendo investito nel cloud per PlayStation Now, ha messo a disposizione i suoi servizi per permettere al team di Guerrilla di effettuare prove e modifiche continuando a lavorare da remoto.

Horizon confermato per il 2021... e God of War?

Tornando ai 25 giochi appena menzionati, sappiamo che quattro di questi coincidono con alcuni grandi nomi già noti ai fan di PlayStation: parliamo di Horizon Forbidden West, Ratchet & Clank: Rift Apart, God of War: Ragnarok e Gran Turismo 7.

Durante l'intervista con Wired, Hermen Hulst ha confermato l'uscita del nuovo episodio di Horizon entro la fine dell'anno, al fine di rassicurare i giocatori in trepida attesa. In merito a Ratchet & Clank: Rift Apart, il suo lancio è ormai imminente e a darci un'ulteriore conferma ci pensa la stessa Insomniac Games, che poche ore fa ha annunciato l'ingresso del colorato platformer nella fase Gold (il gioco è pronto per la distribuzione).

Meno chiara è la situazione riguardante Gran Turismo 7, così come per God of War: Ragnarok. Ad oggi, il sequel del pluriacclamato soft reboot di God of War ha ricevuto un unico teaser trailer e, di fatto, non si è ancora mostrato al grande pubblico con un filmato gameplay.

L'attuale riservatezza di Santa Monica Studio potrebbe essere giustificata da un potenziale rinvio del gioco, almeno secondo Jason Schreier. Commentando l'intervista di Wired, il noto insider di Bloomberg è convinto che l'uscita di Ragnarok sia stata posticipata già da alcuni mesi, ma che l'annuncio ufficiale arriverà solo quando si parlerà nuovamente del gioco.

God of War, on the other hand... https://t.co/GLUseLoMY5 — Jason Schreier (@jasonschreier) May 12, 2021

Trattandosi di mere indiscrezioni, vi consigliamo di trattarle come tali. Tra un mese seguiremo gli eventi legati all'E3 2021 e tutti gli annunci preparati dai produttori per quanto concerne le prossime novità legate al mondo dei videogiochi. Nello stesso periodo, con ogni probabilità, Sony ci aggiornerà su tutto ciò che riguarda PlayStation: a quel punto scopriremo quale sarà il futuro di God of War Ragnarok e delle altre esclusive PlayStation 5.