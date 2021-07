PlayStation 5: 10 milioni di unità vendute, domanda ancora superiore all'offerta

La console next-gen di Sony ha appena raggiunto un importante traguardo: dal day one (10 novembre 2020) a questa parte, sono state vendute più di 10 milioni di PlayStation 5 in tutto il mondo. Con questo risultato, PS5 è ufficialmente la piattaforma che ha venduto di più nel minor lasso di tempo, almeno per quanto concerne le console del colosso giapponese.

Ottimi numeri anche sul fronte dei videogiochi, con il successo di Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Returnal e del più recente Ratchet & Clank: Rift Apart.

PS5 batte PS4: vendute più di 10 milioni di console

"Non posso che esprimere la più profonda gratitudine alla nostra appassionata community di giocatori che ha accolto PlayStation 5 e a tutti gli sviluppatori e ai partner che hanno portato esperienze di gioco così incredibili sulle nostre piattaforme", ha dichiarato Jim Ryan.

Il presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment (SIE) ammette che c'è ancora molto lavoro da fare con la console next-gen che, di fatto, resta ancora introvabile nei negozi italiani e non solo. "La domanda di PS5 continua a superare l'offerta", ha dichiarato Ryan. Il boss di SIE prova a rassicurare gli aspiranti possessori di PS5: "Voglio che i giocatori sappiano che mentre continuiamo ad affrontare in tutto il mondo sfide uniche che interessano sia il nostro settore che molti altri, il miglioramento dei livelli di disponibilità rimane una priorità assoluta per SIE".

Nel comunicato diramato poche ore fa, Sony parla anche degli importanti traguardi raggiunti dai titoli targati PlayStation Studios. In particolare, si parla del successo di Marvel's Spider-Man: Miles Morales e di Ratchet & Clank: Rift Apart, entrambi prodotti da Insomniac Games: dal novembre 2020 a oggi, l'avventura dell'Uomo Ragno ha venduto oltre 6,5 milioni di copie, mentre Rift Apart (11 giugno 2021) ha venduto 1,1 milioni di copie in meno di due mesi.

Anche Returnal ha conquistato i giocatori di PS5: dal suo lancio, risalente allo scorso 30 aprile, lo sparatutto/roguelike di Housemarque è stato acquistato 560.000 volte.