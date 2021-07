Oculus sospende le vendite di Quest 2: irritazioni cutanee per alcuni clienti

In un comunicato ufficiale, Facebook ha annunciato di aver momentaneamente sospeso la vendita di Oculus Quest 2 a causa di un problema legato a un componente del visore: a quanto pare, l'interfaccia di spugna dell'headset potrebbe causare delle irritazioni cutanee.

Le segnalazioni provengono da "una piccolissima percentuale di clienti", ma ciò ha comunque spinto la compagnia a intervenire. Dal 24 agosto, le confezioni di Oculus Quest 2 includeranno una nuova cover in silicone da applicare sopra all'inserto in gommapiuma.

Oculus Quest 2 tornerà con una SKU da 128 GB e la cover in silicone

L'allarme era stato lanciato già lo scorso dicembre, quando alcuni clienti - lo 0,01% dell'utenza di Quest 2, stando ai dati ufficiali - avevano segnalato rash cutanei e altre irritazioni dopo aver utilizzato il visore. Facebook, proprietaria di Oculus dal 2014, ha dunque condotto un'indagine approfondita con la collaborazione di importanti dermatologi e tossicologi.

"L'indagine ha determinato che il nostro processo di produzione è sicuro, nessun contaminante inaspettato o pericoloso è stato trovato nell'interfaccia dei Quest 2 o nel processo di produzione", afferma Andrew Bosworth, Head of Facebook Reality Labs. In ogni caso, per garantire la sicurezza di tutti i clienti, Facebook ha deciso di sospendere temporaneamente la distribuzione del visore. La soluzione all'"irritante" problema della gommapiuma? Una cover in silicone che, a partire dal prossimo mese, verrà inclusa in tutte le confezioni di Oculus Quest 2.

I clienti che possiedono già un Quest 2 o il Fit Pack - che include le mascherine in spugna - possono richiedere gratuitamente una cover in silicone visitando il sito ufficiale.

Tra poche settimane, più precisamente dal 24 agosto, Oculus Quest 2 tornerà in vendita con la nuova mascherina. In tale occasione debutterà anche una SKU da 128 GB, modello che rimpiazzerà ufficialmente la versione base da 64 GB e che affiancherà la configurazione da 256 GB. Il prezzo resta invariato: l'offerta standard costerà sempre 349 euro.