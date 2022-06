Persona 5 Royale, Persona 4 Golden e P3P arriveranno anche su Nintendo Switch

In occasione del 25esimo anniversario di Persona, Atlus ha recentemente annunciato l'imminente arrivo della serie jRPG sulle console Xbox e PC. Il publisher giapponese ha colto l'occasione offerta dal Nintendo Direct Mini per un altro importante annuncio: i mai troppo lodati Persona 5 Royale, Persona 4 Golden e P3P (Persona 3 Portable) arriveranno anche su Switch, portando con sé contenuti aggiuntivi e feature inedite, tra cui la localizzazione in italiano.

Persona: gli ultimi tre episodi approdano su Switch

Dopo aver svelato i porting realizzati per Xbox e Windows alla press conference di Microsoft e Bethesda, Atlus 'ha invaso' il palco digitale di Nintendo per presentare le versioni Switch degli ultimi tre episodi di Persona, tra i più acclamati esponenti del genere jRPG.

Si parte dall'ultima iterazione del franchise, quel Persona 5 che nel 2019 è stato rilanciato su PS4 con la versione Royal, che può offrire alcune migliorie sul fronte tecnico e un'ampia gamma di contenuti di gioco inediti, come nuovi personaggi e diversi cambiamenti per il combat system. Persona 5 Royal verrà nuovamente rilasciato il 21 ottobre 2022 su Xbox One, Xbox Series X, PC (Windows), PlayStation 5 e, dopo l'ultimo annuncio, anche su Nintendo Switch.

Persona 4 Golden rappresenta invece l'edizione più completa del quarto capitolo, rilasciata originariamente sulla 'sfortunata' PlayStation Vita e rilanciata su PC nel 2020. Anche in questo caso è prevista una release per le piattaforme di ultima generazione, Nintendo Switch inclusa. Tra le novità introdotte da Atlus in vista del prossimo rilascio troviamo - per la prima volta - la localizzazione dei testi in italiano, francese, tedesco e spagnolo.

Quest'ultima novità sarà presente anche nelle P3P (Persona 3 Portable). Il terzo capitolo, lanciato in Giappone nel 2006, era stato convertito nel formato 'Portable' nel 2009 per poter approdare sulla PSP di Sony. Presto arriverà anche sulla console ibrida di Nintendo, con un comparto grafico migliorato e la già menzionata presenza dei testi in lingua italiana.

Mentre Persona 5 Royal è atteso per il prossimo ottobre, né Persona 4 Golden né P3P hanno una data di uscita. Probabilmente ci toccherà attendere i primi mesi del 2023.