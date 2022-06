Return to Monkey Island nel primo trailer gameplay: su Switch sarà esclusiva temporale console

Da pochi minuti si è concluso il Nintendo Direct Mini, evento digitale dedicato alle produzioni di terze parti in arrivo su Switch. Quest'anno la console ibrida accoglierà una valanga di giochi, tripla-A e indie, e sarà protagonista di un importante evento: il ritorno della serie Monkey Island.

Ricordiamo che il nuovo capitolo - annunciato lo scorso aprile - è il sequel diretto di Monkey Island 2 ed è in sviluppo presso gli studi di Terrible Toybox sotto la supervisione dello stesso Ron Gilbert. In occasione del Direct Mini abbiamo assistito ad un nuovo trailer di Return to Monkey Island, in cui possiamo ammirare per la prima volta il gameplay della prossima avventura.

Return to Monkey Island debutterà su PC e Nintendo Switch

"Return to Monkey Island segna l’inatteso ed eccitante ritorno del creatore della serie Ron Gilbert e rappresenta il seguito delle leggendarie avventure The Secret of Monkey Island e Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge", si legge nel comunicato diramato da Nintendo.



Nel nuovo trailer, in cui viene svelato per la prima volta il gameplay del prossimo capitolo, rivediamo in azione l'amato Guybrush Threepwood, iconico protagonista della serie, così come la sua vecchia nemesi LeChuck e la sua amata Elaine Marley. Return to Monkey Island introdurrà nuovi alleati e nemici per Guybrush e compagni, ma il team di Terrible Toybox promette diverse novità anche sul fronte del gameplay, basato su una vera reinterpretazione del genere punta-e-clicca.

Al termine del filmato ritroviamo un generico 2022 che conferma l'arrivo di Return to Monkey Island entro la fine dell'anno. Scopriamo inoltre che è ora possibile aggiungere il gioco alle 'wishlist' di Nintendo Switch e Steam, ma non si intravedono i loghi di PlayStation e Xbox.

Nintendo ha infatti confermato che Return to Monkey Island approderà nel 2022 su Switch come esclusiva temporale console. Con ogni probabilità, le versioni PS5 e Xbox Series X/S - ed eventualmente PS4 e Xbox One - verranno rilasciate solo nel 2023.