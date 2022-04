Return to Monkey Island è realtà! Arriverà nel 2022: ecco il trailer d'annuncio

Come un fulmine a ciel sereno, arriva l'annuncio ufficiale di Return to Monkey Island. C'è Ron Gilbert dietro il reveal del nuovo capitolo di Monkey Island, iconica serie di avventure grafiche lanciata da LucasArts nel 1990 (The Secret of Monkey Island). Con la collaborazione di Devolver Digital e dello studio Terrible Toybox di Gilbert, Lucasfilm Games torna alla produzione dello storico franchise. Il primo trailer svela il periodo di uscita del gioco.

Un pesce d'aprile da Ron Gilbert? Non proprio...



A più di 31 anni di distanza dal debutto di Monkey Island 2: Le Chuck's Revenge, arriva il terzo capitolo della serie diretto da Ron Gilbert, ideatore della serie. Quest'ultimo aveva anticipato l'annuncio un nuovo Monkey Island pochi giorni fa, più precisamente il 1° aprile, tramite le pagine del suo blog personale. In molti avevano etichettato il reveal come un semplice scherzo, ma lo stesso Gilbert ha voluto precisare che il pesce d'aprile "è una stupida tradizione".

Ecco dunque che arriva la presentazione ufficiale di Return to Monkey Island, attraverso un breve teaser che elenca i produttori coinvolti nel progetto: Devolver Digital, Lucasfilm Games e Terrible Toybox (Thimbleweed Park), software house fondata da Ron Gilbert nel 2013.

Il trailer, che ci permette di dare un primo sguardo allo stile estetico scelto del terzo capitolo, conferma il ritorno di Gilbert alla direzione del franchise: è affiancato da Dave Grossman per quanto concerne il design e la scrittura dell'avventura. Viene inoltre annunciato che Dominic Armato, voce storica di Guybrush Threepwood, tornerà a doppiare il protagonista del gioco, mentre la colonna sonora è firmata da Michael Land, Peter McConnel e Clint Bajakian.

Come confermato da Devolver, Return to Monkey Island arriverà nel corso del 2022.