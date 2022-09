PC Building Simulator 2 ha una data d'uscita: potrai assemblare il tuo nuovo PC (virtuale) dal 12 ottobre

PC Building Simulator 2 arriverà il 12 ottobre in esclusiva su Epic Games Store. Il simulatore di assemblaggio introduce diverse novità rispetto al suo predecessore, tra cui una nuova modalità per la carriera e una quantità di componenti maggiore dei più famosi produttori di hardware reali.

Il titolo includerà oltre 1.200 parti prodotte da oltre 40 marchi con i quali costruire la propria build. Inoltre, è stata aggiunta la modalità "challenging" alla carriera che richiederà oltre 30 ore di gioco per essere portata a termine. Questa si concentrerà "sul realismo della simulazione hardware e software".

Tra i produttori disponibili al lancio ci saranno anche AMD, Intel e NVIDIA. Spiral House, sviluppatrice del gioco, non ha detto nulla al riguardo, ma il debutto in prossimità del lancio della nuova GeForce RTX 4090 fa ben sperare sulla presenza della nuova top di gamma all'interno del gioco già dal Day 1.

Il precedente capitolo, uscito nel 2018 su PC per poi approdare su PS4, Xbox One e Switch, ha ricevuto due espansioni per la modalità carriera e ben 11 DLC. Non è da escludere, quindi, che anche questo possa ricevere lo stesso trattamento con l'aggiunta a posteriori di nuova componentistica.

Come premesso, il gioco arriverà esclusivamente su Epic Games Store al prezzo di 24,99 euro. Il preordine sarà disponibile dal prossimo 5 ottobre e garantirà uno sconto del 10%. Chi ha partecipato alla beta, invece, godrà di uno sconto maggiore pari al 15%.