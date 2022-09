Skull and Bones è stato rimandato ancora: la nuova data d'uscita lo sposta al 2023

Ennesimo ritardo per Skull and Bones, il titolo a tema piratesco di Ubisoft ispirato dal AC Black Flag: la nuova data d'uscita è fissata al 9 marzo 2023. Fino a poche ore fa in predicato di uscire l'8 novembre di quest'anno, il titolo in sviluppo dal 2013 e svelato per il prima volta nel 2017, sembra non avere pace.

"Il nostro team è al lavoro per rifinire e bilanciare l'esperienza prima del lancio mondiale. Di conseguenza, abbiamo preso la difficile decisione di spostare la nostra data di uscita al 9 marzo 2023. Non vediamo l'ora che tutti voi mettiate le mani su Skull and Bones e vi tuffiate a capofitto nel pericoloso ed eccitante mondo della costruzione del vostro impero pirata. Per offrirvi la migliore esperienza possibile, abbiamo deciso di dedicare un po' più di tempo ad assicurarci di potervi offrire esattamente questo". Per indorare la pillola, il team ha annunciato che si terrà una open beta "nel prossimo futuro".

Skull and Bones permetterà di esplorare una "versione romanzata dell'Oceano Indiano dell'età d'oro della pirateria". Nel corso dell'ultimo Ubisoft Forward, gli sviluppatori avevano svelato il Timone, un'organizzazione dedita agli scambi commerciali che nel gioco fornisce opportunità per incrementare la vostra infamia e salire di rango. La presentazione si era focalizzata anche su alcune delle navi costruibili e utilizzabili, con tanto di personalizzazioni tra cui scegliere in base allo stile di gioco.

Skull and Bones è atteso su Xbox Series X|S, PlayStation 5, Stadia, Amazon Luna e Windows tramite Epic Games Store e Ubisoft Connect. Gli iscritti a Ubisoft+ su PC, Stadia e Amazon Luna potranno accedere al gioco dal day one.