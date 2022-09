Overwatch 2: i nuovi utenti dovranno giocare 100 partite per sbloccare i vecchi Eroi

Mancano pochi giorni al debutto di Overwatch 2, sequel di uno degli sparatutto più apprezzati di sempre sul fronte competitivo. Il secondo capitolo sarà un gioco free-to-play e, come tale, accoglierà un gran numero di giocatori che non hanno mai avuto esperienze con Overwatch. Blizzard Entertainment ha colto quest'occasione per introdurre la cosiddetta EpNG (Esperienza per Nuovi Giocatori), una soluzione pensata per i novizi del franchise.



Sarà possibile sbloccare gli Eroi originali? Sì, ma ci vorrà tempo

In un post pubblicato sul blog di Blizzard, il team di sviluppo annuncia una nuova iniziativa chiamata Matrice Difensiva, una vera e propria infrastruttura progettata per proteggere gli utenti e per promuovere gli atteggiamenti positivi su Overwatch 2. Tra le altre novità del secondo capitolo troviamo quella che gli sviluppatori definiscono EpNG, un'esperienza ideata per chi si avvicina per la prima volta alla serie di Overwatch e, dunque, per i nuovi giocatori.

Stando ai feedback ricevuti da Blizzard in seguito ai primi beta test, molti giocatori si sono sentiti "spaesati" a causa delle differenti modalità di gioco e dai numerosi Eroi che compongono il roster. Ricordiamo del resto che ogni personaggio di questo first-person shooter è caratterizzato da armi e abilità uniche, il che potrebbe creare un po' di confusione tra i nuovi utenti.

Entra quindi in gioco l'EpNG, sistema che si suddivide in due fasi: nella prima, i giocatori potranno sbloccare rapidamente tutte le game mode e le opzioni per l'utilizzo della chat vocale. Nella seconda fase gli utenti potranno sbloccare "tutti gli eroi originali di Overwatch", ma a una condizione: dovranno giocare "approssimativamente" 100 partite.

Chi ha già una certa esperienza con Overwatch saprà bene che il completamento di 100 partite richiederà molto tempo. I possessori del primo capitolo accederanno automaticamente al roster originale, ma, a quanto pare, i nuovi utenti dovranno darsi parecchio da fare prima di poter impersonare Tracer, Mercy, Zenyatta e gli altri Eroi dell'episodio originale.

"Questa nuova esperienza guida i giocatori nel mondo di Overwatch insegnando loro quello che c'è da sapere sulle diverse modalità, le regole, e altri aspetti del gioco in maniera graduale", così gli sviluppatori spiegano il funzionamento dell'EpNG. Altri cambiamenti riguardano la modalità Competitiva: i giocatori di Overwatch 2 non dovranno più raggiungere un certo livello per accedere alle 'ranked', bensì dovranno prima vincere 50 partite rapide.

Nel post disponibile sul blog ufficiale troverete ulteriori informazioni sulle novità di Overwatch 2, come i cambiamenti apportati al sistema di ping e alla chat generale.

Ricordiamo che il gioco sarà disponibile dal prossimo 4 ottobre su PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Overwatch 2 sarà gratuito per tutti grazie alla formula free-to-play e integrerà il multiplayer cross-platform.