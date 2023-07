Payday 3, pubblicati i requisiti hardware: GeForce GTX 1080 tra i raccomandati

Payday 3 userà Unreal Engine 4 nella sua versione iniziale, per poi passare a Unreal Engine 5, ma non avrà requisiti hardware particolarmente onerosi, a giudicare dalla sua pagina Steam, appena aggiornata.

Nei giochi della serie Payday, i giocatori devono pianificare e poi eseguire delle rapine, mentre sviluppano una notevole collezione di armi, oggetti estetici e riconoscimenti. Bisogna pianificare attentamente i colpi se si vuole farla franca e massimizzare la refurtiva, ottenendo esperienza, sbloccando nuove abilità e acquisendo competenza nelle armi per affrontare sfide sempre più difficili.

I giocatori potranno scegliere se intrufolarsi di soppiatto o ad armi spianate, lasciare andare i propri ostaggi o tenerli in scacco come pedine, procedendo in solitaria o in compagnia degli amici. La serie Payday ha da sempre valorizzato i legami tra giocatori e cerca di rifletterlo sia nelle azioni e nelle parole dei rapinatori durante il gioco, sia attraverso la community esterna al gioco.

Payday 3: i requisiti hardware

Secondo le specifiche appena divulgate, i giocatori dovranno possedere almeno un processore Intel Core i5-9400F con 16GB di RAM e una NVIDIA GeForce GTX 1650. Starbreeze consiglia di utilizzare un Intel Core i7-9700K con 16 GB di RAM e una NVIDIA GeForce GTX 1080. Non ci sono dettagli sulle impostazioni grafiche che queste specifiche abiliteranno o sulla risoluzione, né sullo spazio richiesto dal gioco sul disco rigido.

Il nuovo capitolo di Payday sarà disponibile dal prossimo 21 settembre. Per altri dettagli vi rimandiamo a questo indirizzo.