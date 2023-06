Payday 3 è sviluppato in Unreal Engine 4 ma passerà all'UE5 dopo il lancio

Dopo essersi mostrato all'Xbox Games Showcase, Payday 3 torna a riaccendere i riflettori su di sé. Il gioco, in arrivo il 21 settembre, ha infatti ricevuto delle FAQ sul sito ufficiale che ci svelano alcune interessanti informazioni.

Sul fronte tecnico, gli sviluppatori fanno sapere che il gioco è basato su Unreal Engine 4, motore su cui è partito lo sviluppo. In un futuro non ancora definito, però, Payday 3 dovrebbe passare all'Unreal Engine 5 e quindi vedere un miglioramento grafico e tecnico non indifferente visti i presupposti del motore di Epic Games.

Quanto al "cast", Overkill e Starbreeze confermano il ritorno della banda originale - Dallas, Chains, Hoxton e Wolf - ma ci saranno anche "due rapinatori di cui confermeremo l'identità in un secondo momento". Ambientato a New York, Payday 3 costerà al lancio, almeno nell'edizione base, 39,99 euro sia su console di ultima generazione che PC.

Gli sviluppatori parlano anche di Season Pass, con quello Silver che include i primi sei mesi di DLC con 2 rapine, 2 pacchetti su misura e 2 pacchetti di armi. Il Season Pass Gold includerà invece il primo anno di DLC con 4 rapine, 4 pacchetti su misura e 4 pacchetti di armi. "Il nostro modello di DLC per Payday 3 sarà abbastanza simile a quello a cui siete abituati in Payday 2 e potrete comunque acquistare i DLC separatamente".

Il gioco prevede microtransazioni, Payday Credits, ma si potranno comprare solo oggetti cosmetici e nulla che influenzi il gameplay. I Payday Credits saranno aggiunti in una fase post-lancio. Infine, nelle FAQ si conferma il supporto al crossplay su tutte le piattaforme.