Dead Island 2: svelate le prime due espansioni e la roadmap

Dambuster Studio ha svelato le prime due espansioni di Dead Island 2: Haus e SOLA Festival. La prima sarà rilasciata entro la fine dell'anno, mentre la seconda dovrebbe arrivare per il primo anniversario del gioco. Inoltre, i due pacchetti di espansione saranno accompagnati da nuovi contenuti pubblicati nel corso del tempo.

"Come si prepara un miliardario alla zombocalisse? Un tecno-culto della morte con una sana spruzzata di dissolutezza e sangue! La prima espansione della storia, Haus, uscirà nel quarto trimestre del 2023" si legge sulla pagina ufficiale del gioco.

La seconda espansione, in arrivo nel Q2 2024, introduce il SOLA Festival. Non è chiaro cosa sia nello specifico, ma il team descrive il festival come un luogo "dove i festaioli di Los Angeles possono ridurre l'impatto ambientale e salvare il pianeta, un rave alla volta. Un classico losangelino!". Probabilmente si tratta di una nuova modalità di gioco nella quale, come da tradizione, i giocatori saranno chiamati a massacrare orde di zombi.

Nell'attesa delle nuove espansioni, incluse per chi ha acquistato l'edizione Gold o Hell-A del gioco, gli ammazzazombi potranno accedere a nuovi cosmetici già disponibili. Il primo pacchetto, "All'alba", è possibile ottenerlo gratuitamente da tutti i giocatori di Dead Island 2.

Basterà completare la missione "Chiama la cavalleria" e, dopo aver parlato con Emma Jaunt, tornare al piano inferiore e aprire il ripostiglio per ottenere una skin alternativa del personaggio in uso. Gli altri add-on includono i seguenti sei pacchetti personaggio premium acquistabili dagli store di Epic, Xbox e PlayStation:

Jacob sceriffo

Amy cybernauta

Dani regina gaelica

Ryan fantasia della giungla

Carla cavallo d'acciaio

Bruno moda di Venice

Jacob sceriffo e Amy cybernauta sono inclusi con le edizioni Deluxe, Gold ed Hell-A, mentre il pass espansione dà accesso anche a Dani regina gaelica.