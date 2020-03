Overwatch: i primi eroi proibiti saranno Orisa, Hanzo, Mei e Baptiste

Blizzard sta applicando una serie di cambiamenti a Overwatch con l'idea di diversificare l'esperienza di gioco e, in particolare, in modo tale da assicurarsi che nessun singolo personaggio o strategia diventi dominante a lungo. Su base settimanale, quindi, ci sarà un gruppo di personaggi che non potranno essere usati nei match multiplayer. Nessun eroe, comunque, sarà escluso dalla scelta per più di due settimane consecutive.

"Stiamo cercando di combattere la sensazione che il gioco non cambi abbastanza rapidamente", spiega il game designer Scott Mercer. "Questa novità fa parte di una serie di cambiamenti agli equilibri di gioco, che contribuiranno a rendere Overwatch un gioco in continua evoluzione".

Fondamentalmente si cerca di evitare che ci sia un meta-game unico, ovvero un modo migliore degli altri per ottenere più possibilità di vittoria. Già Riot Games ha usato una strategia simile, proibendo ai giocatori di selezionare certi Champion per evitare che ci sia un meta-game troppo consolidato in League of Legends.

"Non volevamo che la fase di pre-partita richiedesse più di cinque minuti per guardare l'interfaccia utente e gli avatar degli eroi, ascoltare le discussioni e giungere finalmente a un accordo sulla scelta dell'eroe" continua Mercer. A questo scopo sono stati studiati i dati sulla frequenza con cui gli eroi vengono scelti e quelli provenienti dal cosiddetto pick-ban system, ovvero la capacità dei team di scegliere un eroe da eliminare dalla partita, e uno che invece sia protetto dal ban.

La funzione che porterà all'impossibilità di scegliere certi eroi arriverà anche alla Overwatch League. Se per il gioco normale i primi eroi proibiti saranno Orisa, Hanzo, Mei e Baptiste, per la OWL nella prima settimana si inizierà coni McCree, Widowmaker, Reinhardt e Moira.

Come detto, si tratta solo di una delle novità introdotte da Blizzard per mantenere Overwatch il più "fresco" possibile. Negli ultimi giorni ha introdotto la Modalità Sperimentale, un sistema che permette al team di Overwatch di testare i cambiamenti più importanti alla dinamica di gioco, in modo simile a come gli aggiornamenti ai contenuti vengono testati sul Reame Pubblico di Prova (PTR), con la differenza che ora vengono provati sul gioco live per PC e console. A differenza del PTR, i progressi ottenuti nella Modalità sperimentale vengono mantenuti.

A fine febbraio, inoltre, ha debuttato Triplo eroe d'attacco, che modifica il numero dei ruoli consentiti e le restrizioni a essi applicati, impostando i ruoli di base di una formazione a un tank, tre eroi d'attacco e due di supporto, in modo da privilegiare i "damage dealers". Ricordiamo che già lo scorso anno è avvenuta l'introduzione della Coda ruoli, in base alla quale il sistema di matchmaking limita a due tank, due eroi di supporto e due di attacco nella fase di creazione della squadra e, dopo essere entrati in partita, i giocatori selezioneranno l'eroe in base al ruolo scelto. Con Triplo eroe d'attacco, dunque, si sfora il limite dei due eroi per ruolo.