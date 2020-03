Giochi con lo smartphone mentre cammini? C'è un gioco che fa per te

Ormai lo smartphone è una parte determinante delle nostre vite: lo usiamo talmente frequentemente che in quei pochi casi in cui si rompe, o non lo possiamo usare per vari motivi, ci troviamo spaesati. C'è chi ne fa un uso decisamente eccessivo: non andrebbe mai guardato mentre si guida, e neanche quando si cammina per strada.

Questo gioco realizzato da un gruppo di ragazzi che si fa conoscere come Pelican Party vuole sottolineare, in maniera molto divertente e simpatica, quali sono i rischi a cui andiamo incontro quando focalizziamo troppo le nostre attenzioni sullo smartphone. Si chiama Double Dodgers e rimanda all'idea della "doppio schivata" e si concentra sulla presunta abilità "multi-tasking" del ragazzo protagonista.

Lui continua imperterrito a giocare sul suo smartphone incurante degli ostacoli che si presentano sulla strada mentre cammina verso casa. Tombini, buche e altri imprevisti minacciano la sua incolumità. Il giocatore (nella realtà) deve sia evitare di incorrere nel game over nel gioco sullo smartphone che finire in uno dei tombini. Molto più semplice a dirsi che a farsi, provare per credere! Anche perché ogni tanto la mamma, preoccupata che il ragazzo non sia ancora arrivato a casa, manda dei messaggi su Whatsapp, aggiungendo un'ulteriore fonte di distrazione. Tra le altre cose, Double Dodgers misura la capacità di mantenere la concentrazione del giocatore.

Double Dodgers è un ottimo titolo per distrarsi per qualche minuto, comodo da giocare anche sul PC tramite il web browser con le frecce direzionali, oltre che sui dispositivi iOS e Android. È gratuito ed è interessante anche perché la grafica è molto più dettagliata di quanto ci si possa immaginare da un "giochino" del genere.

