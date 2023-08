Overwatch 2 sbarca su Steam: subito valutazione 'estremamente negativa'

Come promesso, Blizzard ha pubblicato nella giornata di ieri il suo sparatutto multiplayer free-to-play su Steam, dopo che il gioco era rimasto disponibile solo tramite Battle.net. Subito sono piovute tantissime recensioni, quasi tutte negative, che hanno portato la valutazione media di Overwatch 2 su Steam a "Estremamente negativa".

Non si tratta di un qualche tipo di malfunzionamento di Overwatch 2 sulla piattaforma di Valve, ma del malcontento che è nato intorno al gioco ormai da diverso tempo. In particolare, Blizzard aveva promesso dei contenuti PvE che non sono mai arrivati, mentre il gioco non è migliorato nel tempo come da aspettative.

Inoltre, critiche piovono anche sul sistema di microtransazioni che consente di ottenere i nuovi eroi sottoscrivendo il Pass Battaglia Premium. In alternativa, si possono ottenere raggiungendo il livello 45, ma questo richiede di dedicare moltissimo tempo al gioco.

Molte di queste recensioni, tuttavia, sono state realizzate solo per il desiderio di "unirsi al coro" e rincarare ulteriormente la dose, con commenti scherzosi e poco costruttivi. Ci sono anche le recensioni positive, sebbene in minima parte, di utenti che si stanno divertendo con Overwatch 2 ed esprimono il loro sostegno all'operato di Blizzard con lo shooter. Quel che rimane è che non è affatto semplice andare su "Estremamente negativa" su Steam, per farlo serve proprio un gran numero di pareri avversi.

Per altri dettagli vi rimandiamo su Steam.