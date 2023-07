Overwatch 2 arriva su Steam: è solo il primo dei giochi Blizzard che approderanno sulla piattaforma di Valve

Blizzard ha annunciato ufficialmente che "una selezione" delle sue produzioni arriveranno su Steam: la prima sarà Overwatch 2, disponibile dal 10 agosto sulla piattaforma di Valve. Tuttavia, si tratta di una scelta che non stupisce vista l'acquisizione quasi completa da parte di Microsoft.

Da quando la Corte d'Appello Federale del Nono Circuito ha bocciato il ricorso della FTC, infatti, le intenzioni di Microsoft sembrano penetrare sempre più nella strategia di Activision Blizzard. Potrebbe essere questo uno dei motivi per cui Blizzard ha scelto di ampliare la propria platea estendendo la disponibilità di Overwatch 2 sulla piattaforma più usata dagli utenti PC.

Questo però non preannuncia l'abbandono di quella proprietaria, Battle.net, su cui Blizzard sostiene di essere concentrata e pronta a effettuare nuovi investimenti. D'altro canto, seppur il gioco sarà accessibile da Steam, continuerà a richiedere il possesso di un account Battle.net da associare. In ogni caso, tutte le funzionalità della piattaforma Valve saranno completamente accessibili come la lista amici e gli obiettivi.

"Il nostro obiettivo in Blizzard è ascoltare i giocatori e superare le loro aspettative in tutto ciò che facciamo" ha dichiarato Mike Ybarra, presidente di Blizzard Entertainment. "Mentre Battle.net rimane una priorità per noi, ora e in futuro, abbiamo ascoltato i giocatori che desideravano accedere da Steam per una selezione dei nostri giochi, a partire da Overwatch 2 il 10 agosto. Siamo felici di lavorare con Valve per far sì che ciò accada".

Tuttavia, il titolo competitivo non gode di ottima salute e l'idea di massimizzare il numero di potenziali giocatori è senza dubbio una scelta saggia. Proprio nelle scorse ore, Blizzard ha annunciato numerosi licenziamenti nello staff eSport e che il destino della Overwatch League è in fase di valutazione. L'arrivo sulla piattaforma di Valve, quindi, potrebbe rivelarsi determinante per il futuro del gioco.

"I giocatori e gli sviluppatori trarranno entrambi beneficio dall'arrivo di Overwatch 2 su Steam. I giocatori avranno un'ulteriore piattaforma dalla quale accedere a un gioco amato che utilizza le funzionalità di Steam, e gli sviluppatori trarranno vantaggio dagli effetti del talentuoso team di Blizzard che ci aiuterà a far evolvere le nostre caratteristiche e funzionalità dedicate a Overwatch 2" ha dichiarato Gabe Newell, fondatore e presidente di Valve.