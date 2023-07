Accordo Microsoft-Activision: la FTC ricorre in appello contro la decisione del giudice

La Federal Trade Commission, agenzia indipendente dal governo USA che si occupa di far rispettare le leggi sull'antitrust, ha avvisato Microsoft che ricorrerà in appello contro la decisione del giudice distrettuale federale che ha dato a Microsoft il via libera per acquisire Activision Blizzard per 69 miliardi di dollari. L'appello sarà presentato contro il rifiuto del giudice Jacqueline Scott Corley ad accogliere la richiesta della FTC di un'ingiunzione preliminare, che avrebbe temporaneamente impedito a Microsoft di concludere quello che sarebbe uno storico accordo per l'industria dei videogiochi.

Il ricorso sarà depositato presso la Corte d'Appello Federale del Nono Circuito, che ha il potere di estendere l'ordinanza restrittiva temporanea. Tuttavia, c'è molto poco tempo per poter procedere in tal senso, visto che gli effetti dell'ordinanza scadranno nella giornata di venerdì. Parallelamente, Microsoft ha tempo fino al 18 luglio per formalizzare l'accordo con Activision e, se non arriverà in tempo, dovrà chiedere ad Activision Blizzard un'estensione o sborsare oltre 3 miliardi di dollari in penali.

Non è chiaro se la Corte d'Appello si pronuncerà prima delle scadenze, o si prenderà più tempo. Fermo restando che l'accordo è ancora bloccato anche nel Regno Unito, con l'autorità antitrust locale che ha sospeso il suo contenzioso con Microsoft nella giornata di martedì per avviare un negoziato. L'Unione Europea, invece, ha approvato da tempo l'acquisizione.

"Sarei sorpreso se sprecassero le risorse dei contribuenti per qualcosa del genere", ha detto il CEO di Activision Blizzard Bobby Kotick mercoledì alla CNBC, riferendosi all'appello della FTC. Ma, nonostante la decisione del giudice distrettuale, il completamento del processo di acquisizione non può ancora dirsi una formalità. A nostro modo di vedere le cose, tuttavia, bloccare un accordo del genere sarebbe largamente nocivo per tutta l'industria dei videogiochi, visto che le sinergie che possono nascere dall'alleanza tra Microsoft e Activision hanno il potenziale per imprimere una notevole spinta all'intera industria.