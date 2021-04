Nvidia a tutta sul DLSS: arriva in Call of Duty Warzone e Modern Warfare

L'adozione del DLSS di Nvidia continua a ritmo sostenuto e, dopo l'approdo della tecnologia in nove giochi dall'inizio dell'anno, al lotto nel corso di aprile si sono aggiunti Naraka: Bladepoint, Outriders (qui un approfondimento), Mortal Shell ma soprattutto, da oggi, Call of Duty: Warzone e Call of Duty: Modern Warfare.

Il DLSS sfrutta i Tensor core delle GPU GeForce RTX 2000/3000 per renderizzare immagini di qualità ma con un minor numero di calcoli grazie al lavoro svolto precedentemente da una rete neurale: questo permette di mantenere un frame rate elevato senza dover necessariamente abbassare i dettagli o la risoluzione.

Nel caso di Call of Duty: Warzone e Modern Warfare, Nvidia parla di un miglioramento prestazionale dovuto al DLSS fino al 70% in 4K, dando così ai videogiocatori la facoltà di scegliere se puntare su un frame rate più alto possibile oppure se alzare la risoluzione o il dettaglio grafico. Il DLSS è una tecnologia particolarmente utile quando la si abbina al ray tracing, i cui effetti - riflessi, illuminazione ambientale, ecc. - sono particolarmente gravosi per la GPU.

La tecnologia di Nvidia è destinata ad arrivare su un maggior numero di giochi in futuro, complice la pubblicazione di un plugin per l'Unreal Engine 4 per il supporto semplificato del DLSS nei titoli basati sul motore di Epic e la futura integrazione nativa in Unity, altro diffusissimo engine. Per godervi il DLSS di Nvidia nei titoli di Activision non dovete far altro che aggiornarli e, soprattutto, installare l'ultima release di driver Game Ready 466.11 WHQL.